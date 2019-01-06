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Схудла на 22 кг: відома поп-діва здивувала мережу відвертими фото

1.6тЧитати матеріал російською

Американська поп-співачка Мерайя Кері здивувала мережу новими фотографіями з відпочинку.

48-річна зірка, яка схудла на 22 кілограми, продемонструвала свої оновлені форми на знімках, опублікованих на своїй сторінці Instagram.

Відзначається, що для проведення своїх новорічних канікул поп-діва вибрала теплий острів Сен-Барт, що знаходиться в Карибському морі.

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Схудла на 22 кг: відома поп-діва здивувала мережу відвертими фото

instagram.com/mariahcarey

Схудла на 22 кг: відома поп-діва здивувала мережу відвертими фото

instagram.com/mariahcarey

У коментарях до фото, які зібрали тисячі лайків, співачку засипали компліментами. Більшість шанувальників відзначили відмінну фігуру зірки.

Happy ☺️❤️

Публікація від Mariah Carey (@mariahcarey)

Мерайя Кері до схуднення

Мерайя Кері до схуднення

Сплетник

Як писав OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча здивувала новими формами після кардинального схуднення.

Особа
Мерайя Кері
Теги
фотографииInstagramшоу-бизнес
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