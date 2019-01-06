Схудла на 22 кг: відома поп-діва здивувала мережу відвертими фото

Американська поп-співачка Мерайя Кері здивувала мережу новими фотографіями з відпочинку.

48-річна зірка, яка схудла на 22 кілограми, продемонструвала свої оновлені форми на знімках, опублікованих на своїй сторінці Instagram.

Відзначається, що для проведення своїх новорічних канікул поп-діва вибрала теплий острів Сен-Барт, що знаходиться в Карибському морі.

instagram.com/mariahcarey

instagram.com/mariahcarey

У коментарях до фото, які зібрали тисячі лайків, співачку засипали компліментами. Більшість шанувальників відзначили відмінну фігуру зірки.

Мерайя Кері до схуднення Сплетник

Як писав OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча здивувала новими формами після кардинального схуднення.