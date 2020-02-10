Схожий на батька: як зараз виглядає і чим займається 17-річний син Сергія Бодрова

17-річний син російського актора і зірки фільму "Брат" Сергія Бодрова, який загинув у 2002 році, Олександр з віком стає все більше схожий на батька.
Крім того, як передає Starhit, хлопець також вирішив піти творчими стопами батька, і пробує себе в музиці.
Сергій Бодров
zen.yandex.ru
Так, як стало відомо, син актора читає реп:
"Спочатку Саша разом з другом створив групу CRACK SQUAD у мережі. Вона була присвячена лайфстайлу, андеграунду. А потім Бодров вирішив записати реп. Взяв псевдонім – simple Саня. Бо хоч він і з відомої родини, для близьких залишається просто Саня".
Олександр Бодров
Vkontakte @pussy_destr0yer
Примітно, що в мережі мало фотографій Олександра Бодрова. Більш того, на особистих сторінках в соцмережах спадкоємець актора не часто ділиться знімками.
Олександр Бодров
Vkontakte @pussy_destr0yer
Олександр Бодров
Vkontakte @pussy_destr0yer
Олександр Бодров
Vkontakte @pussy_destr0yer
Олександр Бодров
Vkontakte pussy_destr0yer
Раніше OBOZREVATEL писав, що 20 вересня, 17 років тому, пропав Сергій Бодров-молодший. Тіло його так і не було ні знайдено, ні ідентифіковано. Тому найпалкіші шанувальники і оптимісти ось уже багато років будують версії, згідно з якими Бодров міг вижити.
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