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10 лютого • оновлено в 19:05
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Схожий на батька: як зараз виглядає і чим займається 17-річний син Сергія Бодрова

14.6т
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17-річний син російського актора і зірки фільму "Брат" Сергія Бодрова, який загинув у 2002 році, Олександр з віком стає все більше схожий на батька.

Крім того, як передає Starhit, хлопець також вирішив піти творчими стопами батька, і пробує себе в музиці.

Сергій Бодров

Сергій Бодров

zen.yandex.ru

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Так, як стало відомо, син актора читає реп:

"Спочатку Саша разом з другом створив групу CRACK SQUAD у мережі. Вона була присвячена лайфстайлу, андеграунду. А потім Бодров вирішив записати реп. Взяв псевдонім simple Саня. Бо хоч він і з відомої родини, для близьких залишається просто Саня".

Олександр Бодров

Олександр Бодров

Vkontakte @pussy_destr0yer

Примітно, що в мережі мало фотографій Олександра Бодрова. Більш того, на особистих сторінках в соцмережах спадкоємець актора не часто ділиться знімками.

Олександр Бодров

Олександр Бодров

Vkontakte @pussy_destr0yer

Олександр Бодров

Олександр Бодров

Vkontakte @pussy_destr0yer

Олександр Бодров

Олександр Бодров

Vkontakte @pussy_destr0yer

Олександр Бодров

Олександр Бодров

Vkontakte pussy_destr0yer

Раніше OBOZREVATEL писав, що 20 вересня, 17 років тому, пропав Сергій Бодров-молодший. Тіло його так і не було ні знайдено, ні ідентифіковано. Тому найпалкіші шанувальники і оптимісти ось уже багато років будують версії, згідно з якими Бодров міг вижити.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Сергій Бодров
Місце
Росія
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фил филька
фил филька
папаня был бы жив то заставил бы сына сожрать свой тоннель в ухе)
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