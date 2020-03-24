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24 березня • оновлено в 11:02
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Шнуров жорстко висміяв анексію Крима Росією

4.7т
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Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров висміяв анексію Криму Росією. Так, він написав новий вірш.

Твір артист опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Крим наш!" Шнуров жорстко висміяв анексію півострова Росією
Крым наш, теперь чего же боле. Никем не признанный, но ваш. Но вы наверно поневоле, От всех желаете оммаж Услышать. Рабское единство И строй фальшивых голосов. Что не по вашему, все свинство, Нет у суждений полюсов. Пусть общая дороговизна, И есть свидетельства тому, Ведь не один серьёзный бизнес, Не открывается в Крыму. И санкции, они ж на людях. Все собирается в коллаж. В*ебут за слово без прелюдий. А так конечно, весь мир наш.

Крим наш, тепер чи не доволі. Ніким не визнаний, але ваш. Але ви напевно мимоволі, Від всіх бажаєте омаж Почути. Рабське єдність І лад фальшивих голосів. Що не по вашому, все свинство, Ні у суджень полюсів. Нехай загальна дорожнеча, І є свідчення того, Адже не один серйозний бізнес, Чи не відкривається в Криму. І санкції, вони ж на людях. Все збирається в колаж. В'ебут за слово без прелюдій. А так звичайно, весь світ наш.

Публікація від Shnurov Sergey (@shnurovs)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров записав музичне звернення до кандидатів у депутати.

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Автор
Марія Дідик
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