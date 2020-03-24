"Крим наш!" Шнуров жорстко висміяв анексію півострова Росією

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров висміяв анексію Криму Росією. Так, він написав новий вірш.
Твір артист опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Крым наш, теперь чего же боле. Никем не признанный, но ваш. Но вы наверно поневоле, От всех желаете оммаж Услышать. Рабское единство И строй фальшивых голосов. Что не по вашему, все свинство, Нет у суждений полюсов. Пусть общая дороговизна, И есть свидетельства тому, Ведь не один серьёзный бизнес, Не открывается в Крыму. И санкции, они ж на людях. Все собирается в коллаж. В*ебут за слово без прелюдий. А так конечно, весь мир наш.
Крим наш, тепер чи не доволі. Ніким не визнаний, але ваш. Але ви напевно мимоволі, Від всіх бажаєте омаж Почути. Рабське єдність І лад фальшивих голосів. Що не по вашому, все свинство, Ні у суджень полюсів. Нехай загальна дорожнеча, І є свідчення того, Адже не один серйозний бізнес, Чи не відкривається в Криму. І санкції, вони ж на людях. Все збирається в колаж. В'ебут за слово без прелюдій. А так звичайно, весь світ наш.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров записав музичне звернення до кандидатів у депутати.
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