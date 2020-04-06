Шнуров їдко висловився про російську владу

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров емоційно висловився про відстрочку фінансової підтримки бізнесу за антикризовим планом.
Відповідний вірш музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Сергій Шнуров
Instagram @shnurovs
Далі наводимо текст вірша на мові оригіналу:
Мучиться ли стоило?
Карантин.
Чтоб загнали в стойло,
Как скотин.
Напугали вирусом,
Страшно им.
Миру помогали всем.
А своим?
Кипяточка в чашечке
Не проси.
Вот вам, ниху*шечки!
Гран мерси.
Денежки зачем вам всем?
Дураки.
Власти справятся со всем,
В две руки.
Больше будет лакшери.
Загребут.
А проблемы ваши их
Не еб*т.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила і затверджені ним молитви проти коронавірус.
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