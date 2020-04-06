Шнуров їдко висловився про російську владу

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров емоційно висловився про відстрочку фінансової підтримки бізнесу за антикризовим планом.

Відповідний вірш музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Сергій Шнуров Instagram @shnurovs

Далі наводимо текст вірша на мові оригіналу:

Мучиться ли стоило?

Карантин.

Чтоб загнали в стойло,

Как скотин.

Напугали вирусом,

Страшно им.

Миру помогали всем.

А своим?

Кипяточка в чашечке

Не проси.

Вот вам, ниху*шечки!

Гран мерси.

Денежки зачем вам всем?

Дураки.

Власти справятся со всем,

В две руки.

Больше будет лакшери.

Загребут.

А проблемы ваши их

Не еб*т.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила і затверджені ним молитви проти коронавірус.

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