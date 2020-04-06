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6 квітня • оновлено в 16:06
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Шнуров їдко висловився про російську владу

1.9т
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Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров емоційно висловився про відстрочку фінансової підтримки бізнесу за антикризовим планом.

Відповідний вірш музикант опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Сергій Шнуров

Сергій Шнуров

Instagram @shnurovs

Далі наводимо текст вірша на мові оригіналу:

Мучиться ли стоило?

Карантин.

Чтоб загнали в стойло,

Как скотин.

Напугали вирусом,

Страшно им.

Миру помогали всем.

А своим?

Кипяточка в чашечке

Не проси.

Вот вам, ниху*шечки!

Гран мерси.

Денежки зачем вам всем?

Дураки.

Власти справятся со всем,

В две руки.

Больше будет лакшери.

Загребут.

А проблемы ваши их

Не еб*т.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров висміяв патріарха Кирила і затверджені ним молитви проти коронавірус.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Сергій Шнуров
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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