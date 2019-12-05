Шепелєв показав квартиру, в якій живе після смерті Фріске

Російський телеведучий Дмитро Шепелєв показав будинок, в якому живе після смерті покійної дружини Жанни Фріске.

Це сталося на шоу "Обережно, Собчак", зйомки якого проходили в його квартирі (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Експрес-газета Дмитро Шепелєв з Платоном

Він розповів, що живе у відмінному будинку з прекрасними сусідами. Шепелєв провів невелику екскурсію в апартаментах, показавши кімнату сина Платона, де стоїть невелике ліжко, стіл зі статуетками, настільні ігри та синтезатор.

Шепелєв показав будинок - кімната Платона Кадр з відео

У гардеробі хлопчика є дорогі бренди, так як зірковому татові подобається купувати синові стильні речі.

"Мені імпонує заміс дешевого та дорогого одягу. Минулого літа я купив йому сандалі Gucci, але він виріс із них дуже швидко", – зізнався він.

гардероб Платона Кадр з відео

ліжко Платона Кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський ведучий Дмитро Шепелєв, розповів про те, що батько його покійної дружини Жанни Фріске хотів убити його. Пізніше він розповів, як батьки співачки обікрали онука.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!