Російський письменник, драматург і публіцист Віктор Шендерович заступився перед росіянами за свого друга, актора Михайла Єфремова, який у нетверезому стані влаштував смертельне ДТП в Москві.

Так, письменник розкритикував російське суспільство, яке відчуває радість від чужих помилок і горя, назвавши цю рису "важким діагнозом". На його думку, Єфремов зуміє пережити випробування, що на нього звалилося, і провчить всіх злословів. Про це йшла мова в інтерв'ю нардепу України від "Європейської солідарності" Олексію Гончаренко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я знаю Михайла, і, сподіваюся, життя його не закінчене, це драматичний злам для нього. Дуже. Те, що він п'є – ми знали всі. Він не перестав пити, і не перестав сідати п'яним за кермо... Зірка – не зірка, він повинен понести відповідальність і він готовий до цього. Він складна людина, але він не сволота і не покидьок. Він не шваль! І він не буде ховатися від відповідальності", – емоційно зазначив Шендерович.

Віктор Шендерович Фото: RTVi

Сатирик додав, що Єфремов не вдаватиметься до незаконних кроків для ухилення від відповідальності і вже тим більше не стане фальсифікувати і підтасовувати факти по ДТП. За його словами, актор – хвора людина, однак він чесний і глибокий.

"Заради нього не будуть "переносити" пішохідні переходи, видаляти записи з камер. І він сам не буде, Єфремов – надзвичайно совісна, глибока і справжня людина. Так, хвора на алкоголізм і понесе покарання. Але то що почалося по федеральному ТБ, те з яким завзяттям і щастям почали "улюлюкати", те, яка радість величезна у цієї зграї "бандерлогів" з приводу можливості потанцювати на розтоптаній долі... Дай Бог, він ще колись побачить це, він їх всіх "зіграє". Він всіх цих тварюк ще зіграє, їм мало не здасться. Щоб вони "вмилися кров'ю" від сорому", – підкреслив письменник.

Єфремов влаштував ДТП Фото: Старх

Віктор Шендерович обурився тим, як величезна кількість людей "смакує" через невдачі і падіння відомої людини. Російське суспільство, яке зловтішається і "танцює на кістках" Михайла – є нездоровим, з важким діагнозом.

"Яке задоволення доставляє масам падіння зірки! Яка Радість від того, що талановита, сильна, багата, знаменита людина раптом обрушила долю. І ось ця спільна радість і танець зграї бандерлогів над поваленою долею – це, звичайно, дуже сумно... Але це наш діагноз. У Міши свій діагноз (мова йде про хронічний алкоголізм – Ред), а у суспільства – свій, і ми свій важкий діагноз показали у всій красі. Все російське суспільство показало", – зазначив він і додав:

Є три позиції сприйняття цієї ситуації, які здаються мені правильними: повне визнання його провини і відповідальності, допомога родині загиблого в ДТП, співчуття Михайлу Єфремову.

Російський письменник також висловив надію, що Єфремов не зламається і зможе пережити неприємності, які з ним трапилися. А що стосується можливого тюремного ув'язнення, то на думку Шендеровича, акторові буде краще в таборі, ніж серед "еліти", яка його цькує.

"Попереду у нього потужний біографічний злом – це депресія, обвал, усвідомлення непоправності. Адже плівку відмотати не можна. Але я сподіваюся і вірю, що він все це переживе. Михайло Єфремов не закінчився, поки він живий. Його зараз лякають табором – йому буде легше в цьому таборі, ніж серед всієї ось цієї "еліти", яка танцювала на його кістках. Я вірю, що він все переживе і ми ще побачимося", – підсумував сатирик.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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