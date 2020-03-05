Колишній соліст російського гурту "Ласковый май" Юрій Шатунов різко висловився про продюсера Андрія Разіна, який співає на концертах його пісні.

Зокрема, як пише КП, нещодавно в соцмережі з'явилося відео з виступу в Томську, на якому Разін співає під фонограму Шатунова.

Юрій Шатунов cosmo.ru

Така поведінка продюсера розлютила артиста.

"У мене одне питання: "Як не соромно"? Це рівносильно, якби я взяв пісню будь-якого виконавця, а краще виконавиці, тому що голос у мене високий, і спокійно з чужою піснею їздив по країні, виконуючи її. Я вважаю, це повний абсурд. Якщо ти співаєш чужу пісню, то зроби своє аранжування, співай сам. Навіщо ти використовуєш те, що тобі не належить. Це мій голос, моя музична фонограма. З його боку це виглядає повним неподобством", – каже співак.

Андрій Разін mk.ru

Крім того, Шатунов впевнений, що рано чи пізно конфлікт з Разіним вирішиться не на користь продюсера:

"Я вже з цим борюся. Я всюди офіційно заявив про це, мовляв, цей пан, або співаючий адміністратор, виконує пісні з моїм вокалом і музичним супроводом. Рано чи пізно це все вирішиться не на його користь. Зараз ми судимося. Причому вийшло так, що це він на мене подав до суду в Сочі, в Москві. Я зараз тільки захищаюся".

Юрій Шатунов mk.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Разін вступив у публічну перепалку зі співаком Львом Лещенком через Юрія Шатунова.

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