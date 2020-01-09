Шанувальники насилу впізнають Юрія Антонова через хворобу: як зараз виглядає артист

Російська співачка Катя Лель показала нову фотографію з відомим композитором і співаком Юрієм Антоновим.

Знімок був опублікований на сторінці зірки в соцмережі Instagram.

Юрій Антонов КП

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Так, фотографія була зроблена під час новорічних свят. Кадр Лель підписала так:

"Легендарний, кращий для мене автор і виконавець Юрій Антонов! Дякую за гостинність, дорогий".

Примітно, що останнім часом артист практично не виходить з дому через сильний біль – у співака хворе коліно.

На фотографії Антонов виглядає помітно втомленим і змученим через хворобу. Однак шанувальники все одно були раді бачити свіжий знімок з Юрієм.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Алла Пугачова здивувала зовнішнім виглядом на новій фотографії. На думку фанатів, артистка ще більше помолодшала.

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