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9 січня • оновлено в 11:47
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Шанувальники насилу впізнають Юрія Антонова через хворобу: як зараз виглядає артист

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Російська співачка Катя Лель показала нову фотографію з відомим композитором і співаком Юрієм Антоновим.

Знімок був опублікований на сторінці зірки в соцмережі Instagram.

Юрій Антонов

Юрій Антонов

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Так, фотографія була зроблена під час новорічних свят. Кадр Лель підписала так:

"Легендарний, кращий для мене автор і виконавець Юрій Антонов! Дякую за гостинність, дорогий".

Примітно, що останнім часом артист практично не виходить з дому через сильний біль – у співака хворе коліно.

На фотографії Антонов виглядає помітно втомленим і змученим через хворобу. Однак шанувальники все одно були раді бачити свіжий знімок з Юрієм.

Шанувальники насилу впізнають Юрія Антонова через хворобу: як зараз виглядає артист
Шанувальники насилу впізнають Юрія Антонова через хворобу: як зараз виглядає артист
Шанувальники насилу впізнають Юрія Антонова через хворобу: як зараз виглядає артист
Шанувальники насилу впізнають Юрія Антонова через хворобу: як зараз виглядає артист

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Алла Пугачова здивувала зовнішнім виглядом на новій фотографії. На думку фанатів, артистка ще більше помолодшала.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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