Серябкіна показала, на кого вона проміняла Фадєєва: фото нового хлопця

Ексучасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна після розірвання контракту з лейблом Максима Фадєєва Malfa вийшла у світ із новим хлопцем.

Видання "КП" опублікувало нові фотографії знаменитості в компанії незнайомця, зроблені в Москві на Болотній набережній. За словами очевидців, Ольга і її супутник приїхали на одному авто, після чого пішли в ресторан на Стрілці.

Ольга Серябкіна з хлопцем КП

Особу молодика поки що встановити не вдалося. Однак джерела з близького оточення зірки повідомляють, що на знімку папараці справді її бойфренд. Ба більше, обручку, яка нещодавно з'явилася на пальці Серябкіної, подарував саме цей юнак.

Ольга Серябкіна з хлопцем КП

Показово, що ексколеги співачки неодноразово говорили про роман Ольги і Фадєєва, тоді як самі "коханці" заперечували чутки. А в одному з недавніх інтерв'ю Макс натякнув, що у Серябкіної є особисте життя.

Ольга Серябкіна і Максим Фадєєв Instagram

Ольга Серябкіна Instagram

Ольга Серябкіна Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

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