Головна Новини
6 листопада • оновлено в 16:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Серябкіна показала, на кого вона проміняла Фадєєва: фото нового хлопця

1.9т Читати матеріал російською

Ексучасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна після розірвання контракту з лейблом Максима Фадєєва Malfa вийшла у світ із новим хлопцем.

Видання "КП" опублікувало нові фотографії знаменитості в компанії незнайомця, зроблені в Москві на Болотній набережній. За словами очевидців, Ольга і її супутник приїхали на одному авто, після чого пішли в ресторан на Стрілці.

Ольга Серябкіна з хлопцем

Ольга Серябкіна з хлопцем

КП

Новини
У знаменитого продюсера з Росії трапився серцевий напад – ЗМІ

Особу молодика поки що встановити не вдалося. Однак джерела з близького оточення зірки повідомляють, що на знімку папараці справді її бойфренд. Ба більше, обручку, яка нещодавно з'явилася на пальці Серябкіної, подарував саме цей юнак.

Ольга Серябкіна з хлопцем

Ольга Серябкіна з хлопцем

КП

Показово, що ексколеги співачки неодноразово говорили про роман Ольги і Фадєєва, тоді як самі "коханці" заперечували чутки. А в одному з недавніх інтерв'ю Макс натякнув, що у Серябкіної є особисте життя.

Ольга Серябкіна і Максим Фадєєв

Ольга Серябкіна і Максим Фадєєв

Instagram

Ольга Серябкіна

Ольга Серябкіна

Instagram

Ольга Серябкіна

Ольга Серябкіна

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Максим Фадєєв
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Злой Гоша
Злой Гоша
спасибо ОБОЗ - мега новостище о мега людищах!!! не зря зарплату получаете.....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки