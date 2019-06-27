"Серце завмирає": Лобода заінтригувала мережу повідомленням про весілля

Українська співачка Світлана Лобода, яка втекла до Росії, заінтригувала шанувальників повідомленням про весілля.

Таке послання вона залишила під спільною з дочкою Евангіліною фотографією на своїй сторінці в Instagram.

"Ми з Евулею їдемо на важливу подію для нашої сім'ї. Серце завмирає і навіть трохи страшнувато. Пора заміж", – написала вона.

Багато шанувальників почали радіти, подумавши, що саме Лобода виходить заміж. Деякі задалися питанням, чи дійсно вона пише про себе, або просто їде на чудесний захід до когось іншого.

"Панове, а хто, власне виходить заміж", "Свєта, не думай виходити заміж за того, хто поруч, це не твій чоловік", "Ой, несподівано", "Вітаю", "Хай щастить", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сторінках таблоїдів існує думка, що Світлана Лобода народила доньку від соліста культового німецького рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.

Неодноразово в мережі обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, в той час як ім'я Тілль Ліндеманн використовується "для відводу очей". Нещодавно вона вперше показала фотографію дочки.

Кожне нове фото з чоловіком викликало у шанувальників підозрау, що це саме "той самий".

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