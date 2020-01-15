Сєров отримав вогнепальне поранення: співак відреагував на новину в росЗМІ

Російський співак Олександр Сєров прокоментував новини в росЗМІ про те, що він отримав вогнепальне поранення під час сутички.

Відповідний пост артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Олександр Сєров 24СМИ

Новини Олександр Сєров після поранення постав у жахливому вигляді

Так, вранці 15 січня видання СтарХит опублікувало новину про те, що Сєров був поранений в ногу з травматичної зброї. Потім в інших росЗМІ з'явилися повідомлення про те, що артист потрапив у перестрілку.

Співак вирішив прокоментувати повідомлення в пресі:

"Друзі! Я з подивом читаю сьогодні стрічку новин. Поспішаю повідомити, що інформація про перестрілку і кульове поранення не відповідає дійсності! Щиро вдячний всім, хто висловив занепокоєння з приводу стану мого здоров'я. Спасибі! Запевняю, що стан мого здоров'я не викликає побоювань!".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в кінці минулого року Олександр Сєров став фігурантом перестрілки. У ході сутички в одному з підмосковних закладів артист отримав поранення в ногу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!