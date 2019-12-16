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16 грудня • оновлено в 17:04
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Сергій Стерненко влаштував скандал через екскурсію Alyona Alyona "для русні"

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Блогер і активіст Сергій Стерненко влаштував скандал через екскурсію, яку співачка Alyona Alyona зробила для російського коміка і автора розважальних проектів Олександра Гудкова.

"Тим часом Альона Альона проводить по столиці екскурсію для русні", - написав Стерненко в Твіттер.

Під його твіт активно посипалися коментарі, в тому числі вкрай образливого характеру.

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"Може, вона його з'їсть до ранку, почекай", - написав один з користувачів Твіттера.

Сергій Стерненко влаштував скандал через екскурсію Alyona Alyona "для русні"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 Гудков заявляв, що йому заборонений в'їзд в Україну на 5 років – через Крим.

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Особи
Сергій Стерненко ALYONA ALYONA
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