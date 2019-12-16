Сергій Стерненко влаштував скандал через екскурсію Alyona Alyona "для русні"

Блогер і активіст Сергій Стерненко влаштував скандал через екскурсію, яку співачка Alyona Alyona зробила для російського коміка і автора розважальних проектів Олександра Гудкова.

"Тим часом Альона Альона проводить по столиці екскурсію для русні", - написав Стерненко в Твіттер.

Тім годиною Альона Альона водити по столице екскурсію для русні pic.twitter.com/BPgiER5Yv2 - Сергій Стерненко (@sternenko) December 16, 2019

Під його твіт активно посипалися коментарі, в тому числі вкрай образливого характеру.

"Може, вона його з'їсть до ранку, почекай", - написав один з користувачів Твіттера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 Гудков заявляв, що йому заборонений в'їзд в Україну на 5 років – через Крим.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!