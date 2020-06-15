Російський співак Сергій Лазарєв поділився свіжим фото зі своїм шестирічним сином Микитою.

Відповідний знімок артист опублікував на особистій сторінці в Instagram. На ньому батько і син позували, ніжно обнявши один одного.

Сергій Лазарєв із сином Микитою

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації співака. Вони засипали Лазарєва і його сина компліментами.

"Чудові", "Як зворушливо", "Микита – славний хлопчик. Щастя вам", "Люблячий тато і син, що може бути прекрасніше?" – написали люди.

Сергій Лазарєв поділився свіжим фото 6-річного сина

Сергій Лазарєв поділився свіжим фото 6-річного сина

Сергій Лазарєв поділився свіжим фото 6-річного сина

Сергій Лазарєв поділився свіжим фото 6-річного сина

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомо про особисте життя Сергія Лазарева і чи правдиві чутки про його нетрадиційну орієнтацію.