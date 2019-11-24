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24 листопада • оновлено в 12:59
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Сербський режисер-"кримнашист" дочекався визнання Путіна

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Президент РФ Володимир Путін привітав з 65-річчям сербського режисера Еміра Кустуріцу.

Відповідний текст був опублікований на сайті Кремля. У ньому Путін зазначив оригінальність і самобутність творчості режисера, а також висловив повагу до активної громадської діяльності.

Емір Кустуріца та Володимир Путін

Емір Кустуріца та Володимир Путін

"Прийміть щирі вітання з нагоди Вашого 65-річчя... Ви заслужили воістину всесвітню популярність. Ваші проєкти завжди оригінальні та самобутні, їх відрізняє почерк справжнього майстра і творця. Глибоку шану викликає ваша активна громадська діяльність, а також зусилля, спрямовані на популяризацію російської культури на зміцнення міжнародного гуманітарного співробітництва і збереження історичної правди", — йдеться в повідомленні.

Сербський режисер-"кримнашист" дочекався визнання Путіна

Фото: kremlin.ru

Крім того, президент РФ побажав Кустуриці міцного здоров'я, творчого натхнення і втілення намічених планів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емір Кустуріца зізнався, що любить Росію і назвав сербів і росіян братами.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Володимир Путін Емір Кустуріца
Місце
Росія
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