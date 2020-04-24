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24 квітня • оновлено в 09:30
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Семенович різко відповіла Водонаєвій на приниження людей із зайвою вагою

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Російська співачка Анна Семенович відреагувала на заяву зірки Instagram і ексучасниці "Дом-2" Олени Водонаєвої про те, що вона ніколи не зайде в басейн, якщо там плаває людина із зайвою вагою.

Так, в інтерв'ю в YouTube-шоу "Алена, блин" артистка розповіла, що є прихильницею бодіпозитива, тому такі умовиводи для неї неприйнятні.

Анна Семенович

Анна Семенович

МК

Крім того, на думку Семенович, Водонаєва живе за рахунок скандалів.

"Ну не плавай. Іди, мийся у себе у ванній, які проблеми? Особисто мені здається, що люди із зайвою вагою дуже милі й класні. Деяким людям просто дуже потрібно піаритися: хтось живе за рахунок скандалів, хтось ще за рахунок чогось. У нас частина країни людей із зайвою вагою", – сказала співачка.

Олена Водонаєва

Олена Водонаєва

ria.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що спікер Держдуми В'ячеслав Володін різко висловився про пост ексучасниці "Дом-2" Олени Водонаєвої в Instagram про материнський капітал. Політик запропонував оштрафувати знаменитість на 100 мільйонів.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Анна Семенович Олена Водонаєва
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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