Сексуальна зірка Голлівуду написала відкритого листа Путіну: про що вона попросила

Голлівудська акторка Памела Андерсон, яка прославилася завдяки серіалу "Рятувальники Малібу", написала відкритого листа президенту РФ Володимиру Путіну.

Зірка попросила у нього "захистити Антарктиду, що тане", пише "РИА Новости".

Андерсон у своєму листі зазначила, що Антарктида та Південний океан разюче відрізняються від того, якими вони постали перед Лазарєвим та Беллінсгаузеном 200 років тому. У регіоні зафіксовано кліматичну кризу й втрату біологічного різноманіття.

Памела Андерсон

Акторка вважає, що Росія може зробити істотний внесок у збереження цього регіону, підтримавши своїм підписом створення морських охоронюваних зон і Східній Антарктиці, морі Ведделла та Антарктичному півострові.

Лист Памели Андерсон

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Памела Андерсон взяла участь у відвертій фотосесії Vanity Fair Italia. На фото зірка позувала повністю голою з одними лише бігуді на голові.

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