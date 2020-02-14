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14 лютого • оновлено в 16:46
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Сексуальна зірка Голлівуду написала відкритого листа Путіну: про що вона попросила

2.4т
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Голлівудська акторка Памела Андерсон, яка прославилася завдяки серіалу "Рятувальники Малібу", написала відкритого листа президенту РФ Володимиру Путіну.

Зірка попросила у нього "захистити Антарктиду, що тане", пише "РИА Новости".

Сексуальна зірка Голлівуду написала відкритого листа Путіну: про що вона попросила
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Андерсон у своєму листі зазначила, що Антарктида та Південний океан разюче відрізняються від того, якими вони постали перед Лазарєвим та Беллінсгаузеном 200 років тому. У регіоні зафіксовано кліматичну кризу й втрату біологічного різноманіття.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Акторка вважає, що Росія може зробити істотний внесок у збереження цього регіону, підтримавши своїм підписом створення морських охоронюваних зон і Східній Антарктиці, морі Ведделла та Антарктичному півострові.

Лист Памели Андерсон

Лист Памели Андерсон

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Памела Андерсон взяла участь у відвертій фотосесії Vanity Fair Italia. На фото зірка позувала повністю голою з одними лише бігуді на голові.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Памела Андерсон Володимир Путін
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Ukraine The
Ukraine The
Антарктида далеко от России. Снизу,на другом полюсе Земли.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Странно, почему не зеленскому?
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