"Сексі-подружки!" Ексдружина і донька Потапа вразили мережу напівголим фото

Колишня дружина українського шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ірина Горова із донькою Наталією постали перед шанувальниками у відвертих купальниках.

Відповідне фото опублікувала на своїй сторінці в Instagram донька Ірини. "Люблю тебе дуже! Ти так заслужила на цей відпочинок, моя цукерко", — написала Наталя.

Ірина Горова з донькою Фото з Instagram

Ірина Горова з донькою Фото з Instagram

Користувачі мережі розхвалили зіркове сімейство за сміливий знімок.

Ірина Горова з донькою Фото з Instagram

Ірина Горова з донькою Фото з Instagram

Ірина Горова з донькою Фото з Instagram

Ірина Горова з донькою Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Потапа похвалилася сексуальним тілом без одягу. Вона виклала пікантне фото, на якому зображена у відвертому купальнику, що повністю оголює її "п'яту точку".

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