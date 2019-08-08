Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Сексі-подружки!" Ексдружина і донька Потапа вразили мережу напівголим фото

2.5т Читати матеріал російською

Колишня дружина українського шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ірина Горова із донькою Наталією постали перед шанувальниками у відвертих купальниках.

Відповідне фото опублікувала на своїй сторінці в Instagram донька Ірини. "Люблю тебе дуже! Ти так заслужила на цей відпочинок, моя цукерко", — написала Наталя.

"Сексі-подружки!" Ексдружина і донька Потапа вразили мережу напівголим фото

Ірина Горова з донькою

Фото з Instagram

"Сексі-подружки!" Ексдружина і донька Потапа вразили мережу напівголим фото

Ірина Горова з донькою

Фото з Instagram

Новини
"У Лободи вкрала?" Екс-дружина Потапа засвітилася в обіймах соліста Rammstein

Користувачі мережі розхвалили зіркове сімейство за сміливий знімок.

"Сексі-подружки!" Ексдружина і донька Потапа вразили мережу напівголим фото
"Сексі-подружки!" Ексдружина і донька Потапа вразили мережу напівголим фото
"Сексі-подружки!" Ексдружина і донька Потапа вразили мережу напівголим фото
"Сексі-подружки!" Ексдружина і донька Потапа вразили мережу напівголим фото
"Сексі-подружки!" Ексдружина і донька Потапа вразили мережу напівголим фото
"Сексі-подружки!" Ексдружина і донька Потапа вразили мережу напівголим фото
"Сексі-подружки!" Ексдружина і донька Потапа вразили мережу напівголим фото

Ірина Горова з донькою

Фото з Instagram

"Сексі-подружки!" Ексдружина і донька Потапа вразили мережу напівголим фото

Ірина Горова з донькою

Фото з Instagram

"Сексі-подружки!" Ексдружина і донька Потапа вразили мережу напівголим фото

Ірина Горова з донькою

Фото з Instagram

"Сексі-подружки!" Ексдружина і донька Потапа вразили мережу напівголим фото

Ірина Горова з донькою

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Потапа похвалилася сексуальним тілом без одягу. Вона виклала пікантне фото, на якому зображена у відвертому купальнику, що повністю оголює її "п'яту точку".

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...