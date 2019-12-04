"Секс у чистому вигляді": Кароль приголомшила відвертим фото в боді

Українська співачка Тіна Кароль опублікувала нове пікантне фото, на якому показала спокусливу фігуру.

Знімок, яким артистка поділилася на сторінці в Instagram, буквально підірвав мережу. Підписники почали засипати Кароль компліментами і коментарями.

Тіна Кароль Інстаграм

На фотографії Тіна сфотографована у відвертому вбранні: чорному боді з глибоким декольте і прозорим вставками.Также на знімку співачка демонструє чуттєві вигини, які надають фото пікантності. Завершенням образу стало вологе волосся.

Тіна Кароль Інстаграм

Шанувальники не змогли приховати свого захоплення від нового кадру Кароль:

"Богиня", "І тут у мене пропав дар мови", "Тримайте мене, я падаю", "Тіна, це розрив", "Стало жарко", "Це дуже сексі".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка Тіна Кароль показала пишні груди у відвертому вбранні. На знімках зірка позує в обтягуючій сукні від французького бренду Mugler.

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