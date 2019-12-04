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4 грудня • оновлено в 10:09
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"Секс у чистому вигляді": Кароль приголомшила відвертим фото в боді

8.3т
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Українська співачка Тіна Кароль опублікувала нове пікантне фото, на якому показала спокусливу фігуру.

Знімок, яким артистка поділилася на сторінці в Instagram, буквально підірвав мережу. Підписники почали засипати Кароль компліментами і коментарями.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Інстаграм

Новини
"Гаряча штучка": Кароль показала пишні груди у відвертому вбранні

На фотографії Тіна сфотографована у відвертому вбранні: чорному боді з глибоким декольте і прозорим вставками.Также на знімку співачка демонструє чуттєві вигини, які надають фото пікантності. Завершенням образу стало вологе волосся.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Інстаграм

Шанувальники не змогли приховати свого захоплення від нового кадру Кароль:

"Богиня", "І тут у мене пропав дар мови", "Тримайте мене, я падаю", "Тіна, це розрив", "Стало жарко", "Це дуже сексі".

"Секс у чистому вигляді": Кароль приголомшила відвертим фото в боді
"Секс у чистому вигляді": Кароль приголомшила відвертим фото в боді
"Секс у чистому вигляді": Кароль приголомшила відвертим фото в боді
"Секс у чистому вигляді": Кароль приголомшила відвертим фото в боді
"Секс у чистому вигляді": Кароль приголомшила відвертим фото в боді
"Секс у чистому вигляді": Кароль приголомшила відвертим фото в боді
"Секс у чистому вигляді": Кароль приголомшила відвертим фото в боді
"Секс у чистому вигляді": Кароль приголомшила відвертим фото в боді
"Секс у чистому вигляді": Кароль приголомшила відвертим фото в боді

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка Тіна Кароль показала пишні груди у відвертому вбранні. На знімках зірка позує в обтягуючій сукні від французького бренду Mugler.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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