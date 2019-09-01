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"Секс!" Цибульська блиснула пишними грудьми і викликала ажіотаж в мережі

3.6т Читати матеріал російською

Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська розбурхала мережу фото, на якому позувала в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram вона привітала відповідним знімком чоловіка з днем ​​народження, викликавши ажіотаж серед шанувальників пишними грудьми.

"З днем ​​народження, чоловік. Ти дійсно, як останній день літа. Теплий, добрий, але з осіннім характером. Життя – це не слова, а історії, які ми переживаємо. Хай їх буде багато, щоб, як бахне тобі 100, ти не бубнів, а розказував праправнукам, що бабуля твоя – окріп", – зворушливо написала вона.

Оля Цибульська блиснула грудьми

Оля Цибульська блиснула грудьми

instagram.com/cybulskaya

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"Супер! Обожнюю Цибульську за її щирість, справжність і веселий характер", "Як завжди, неперевершено", "Красуня", "Секс, звичайно", "Стриптиз", – відреагували шанувальники.

"Секс!" Цибульська блиснула пишними грудьми і викликала ажіотаж в мережі
"Секс!" Цибульська блиснула пишними грудьми і викликала ажіотаж в мережі
"Секс!" Цибульська блиснула пишними грудьми і викликала ажіотаж в мережі
"Секс!" Цибульська блиснула пишними грудьми і викликала ажіотаж в мережі

Цибульська з прапором України

Цибульська з прапором України

instagram.com/cybulskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Цибульська розбурхала мережу фото, на якому позувала в сукні з глибоким декольте.

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Особа
Оля Цибульська
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Краса
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