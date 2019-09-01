"Секс!" Цибульська блиснула пишними грудьми і викликала ажіотаж в мережі

Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська розбурхала мережу фото, на якому позувала в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram вона привітала відповідним знімком чоловіка з днем ​​народження, викликавши ажіотаж серед шанувальників пишними грудьми.

"З днем ​​народження, чоловік. Ти дійсно, як останній день літа. Теплий, добрий, але з осіннім характером. Життя – це не слова, а історії, які ми переживаємо. Хай їх буде багато, щоб, як бахне тобі 100, ти не бубнів, а розказував праправнукам, що бабуля твоя – окріп", – зворушливо написала вона.

Оля Цибульська блиснула грудьми instagram.com/cybulskaya

"Супер! Обожнюю Цибульську за її щирість, справжність і веселий характер", "Як завжди, неперевершено", "Красуня", "Секс, звичайно", "Стриптиз", – відреагували шанувальники.

Цибульська з прапором України instagram.com/cybulskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Цибульська розбурхала мережу фото, на якому позувала в сукні з глибоким декольте.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!