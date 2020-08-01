Сєдокова здивувала мережу кумедним весільним фото

Українська співачка Анна Сєдокова, яка проживає в Росії, поділилася з шанувальниками кумедним весільним фото з коханим, латвійським баскетболістом Янісом Тіммою.

Так, відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому пара зображена біля весільної тантамарески – Сєдокова просунула обличчя в отвір для нареченої, а Тімма постав в образі нареченого (фото дивіться нижче).

"Це могли б бути ми... і це ми! Термінові новини і мої найкращі весільні фотографії", – підписала фото Сєдокова.

Сєдокова показала весільне фото Instagram @annasedokova

Публікація розвеселила підписників співачки, яким зірка запропонувала написати побажання.

"Просто будьте щасливі", "Здоров'я, любові та взаєморозуміння", "Діточок побільше", "Ви шикарні", "Дуже рада за вас", – написали в коментарях.

Instagram @annasedokova Скриншот коментарів

Instagram @annasedokova Скриншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Яніс Тімма зробив Анні Сєдоковій пропозицію руки і серця. Співачка погодилася стати його дружиною, для неї це буде третій шлюб. На момент початку їхніх стосунків баскетболіст був одружений, а його синові виповнилося лише кілька місяців.