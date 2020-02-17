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17 лютого • оновлено в 11:45
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Сєдокова виставила напоказ великі груди: гаряче фото

4.8т
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Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Москві, виставила напоказ пишні груди.

Так, спокусливий знімок з'явився на сторінці знаменитості в Instagram.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Instagram @annasedokova

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На фото Сєдокова позує в сексуальному чорному вбранні з дуже глибоким вирізом, який вигідно підкреслив великі груди артистки.

Під пікантним знімком співачка зізналася, що не завжди буває милою і доброю.

"Як доброту в собі, ти так само повинна приймати і лють. Ти маєш право на те, щоб когось не любити і за це не потрібно просити вибачення. Я ненавиджу дурні розмови, жадібних людей і мудаків. І це нормально. І я люблю цю частину мене так само, як доброту і чесність",пише Сєдокова.

Шанувальники прийшли в захват від пікантного знімка Анни, і засипали її компліментами:

Сєдокова виставила напоказ великі груди: гаряче фото
Сєдокова виставила напоказ великі груди: гаряче фото
Сєдокова виставила напоказ великі груди: гаряче фото
Сєдокова виставила напоказ великі груди: гаряче фото
Сєдокова виставила напоказ великі груди: гаряче фото
Сєдокова виставила напоказ великі груди: гаряче фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Однак його відразу ж розкритикували в мережі. На фото співачка позувала в БДСМ-вбранні і з батогом в руках.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Анна Сєдокова
Місце
Україна
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
обоз ти ж начебро не жовта преса гордона нащо ти таке взагалі поблікуєш.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"горячее фото" - сначала прочёл - героическое фото.
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