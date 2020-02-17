Сєдокова виставила напоказ великі груди: гаряче фото

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Москві, виставила напоказ пишні груди.

Так, спокусливий знімок з'явився на сторінці знаменитості в Instagram.

Анна Сєдокова Instagram @annasedokova

На фото Сєдокова позує в сексуальному чорному вбранні з дуже глибоким вирізом, який вигідно підкреслив великі груди артистки.

Під пікантним знімком співачка зізналася, що не завжди буває милою і доброю.

"Як доброту в собі, ти так само повинна приймати і лють. Ти маєш право на те, щоб когось не любити і за це не потрібно просити вибачення. Я ненавиджу дурні розмови, жадібних людей і мудаків. І це нормально. І я люблю цю частину мене так само, як доброту і чесність", – пише Сєдокова.

Шанувальники прийшли в захват від пікантного знімка Анни, і засипали її компліментами:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками пікантним знімком. Однак його відразу ж розкритикували в мережі. На фото співачка позувала в БДСМ-вбранні і з батогом в руках.

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