Сєдокова відверто розповіла про вітчима-педофіла

Українська співачка, екссолістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова розповіла про життя з вітчимом, який ночами приходив до неї в спальню і домагався.

За словами Сєдокової, вона раніше нікому не розповідала про цей інцидент. Також зірка підкреслила, що через вітчима-педофіла у неї до цих пір не ладяться стосунки з матір'ю. Про це йшлося під час презентації книги співачки "Я сильна. Я впораюся", пише "СтарХит" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я б взагалі не звертала на нього ніякої уваги, якби ночами дядько Сергій (вітчим Сєдокової. – Ред.) не приходив до мене. Він відкривав двері в мою кімнату і завмирав над моїм ліжечком. Спочатку стояв і дивився на мене, думаючи, що я сплю. Потім обережно просовував руку під ковдру і починав гладити мене по голій нозі. З кожним разом все вище і вище. Я перестала спати ночами, з жахом чекала, що ось зараз рипнуть двері маминої кімнати, і я почую важкі кроки" , – поділилася артистка.

Сєдокова також зазначила, що розповіла своїй матері про нездорову увагу її коханого на свою адресу.

"Наші стосунки досі натягнуті, я не можу їй пробачити. Не допоміг ні психолог, ні прочитана книга "Радикальне прощення". Коли мені виповнювалося 20 років, вона чомусь привела на свято того самого дядька Сергія. Вчинок, звичайно, дивний", – додала зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова розповіла про зради свого першого, нині покійного, чоловіка, футболіста київського "Динамо" Валентина Белькевича.