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"Що ж мені робити?" Стало відомо про першу травму в "Танці з зірками-2019"

1.6т Читати матеріал російською

Відома актриса "Дизель шоу", учасниця нового сезону "Танці з зірками" Вікторія Булітко травмувала ногу.

В своїм Instagram-сторіс вона показала щиколотки, які роздулися після того, як вона невдало наступила під час репетиції шоу.

Вікторія Булітко з партнером - "Танці з зірками-2019"

Вікторія Булітко з партнером - "Танці з зірками-2019"

instagram/bulitka

Травмувала Булітко праву ногу, яка є робочою в танцях. "Ось нормальна нога, а ось опухла нога. Боже, що ж мені робити? Як же мені тепер репетирувати?! І я собі ще дозволяю над цим жартувати. Ну не соромно тобі, Вікторія Сергіївна", – прокоментувала Булітко.

Вікторія Булітко травмувала ногу

Вікторія Булітко травмувала ногу

Сторіс

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Вона також розповіла, що тепер самостійно не водить машину, щоб нога, як можна більше, перебувала в стані спокою.

Булітко показала, чим відрізняється травмована нога від здорової

Булітко показала, чим відрізняється травмована нога від здорової

Сторіс

Булітко пожартувала над травмою

Булітко пожартувала над травмою

Сторіс

Нога Булітко

Нога Булітко

Сторіс

Як повідомляв OBOZREVATEL, членами журі в цьому році стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.

Нещодавно організатори оголосили імена всіх 14 учасників, які радуватимуть глядачів ефектними танцями на паркеті. Шоу стартує 25 серпня.

"Що ж мені робити?" Стало відомо про першу травму в "Танці з зірками-2019"

Про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні, і як вони змінилися в 2019 році, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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Місце
Україна
Теги
Танці з зірками шоу-бизнес
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