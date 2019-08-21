"Що ж мені робити?" Стало відомо про першу травму в "Танці з зірками-2019"

Відома актриса "Дизель шоу", учасниця нового сезону "Танці з зірками" Вікторія Булітко травмувала ногу.

В своїм Instagram-сторіс вона показала щиколотки, які роздулися після того, як вона невдало наступила під час репетиції шоу.

Вікторія Булітко з партнером - "Танці з зірками-2019" instagram/bulitka

Травмувала Булітко праву ногу, яка є робочою в танцях. "Ось нормальна нога, а ось опухла нога. Боже, що ж мені робити? Як же мені тепер репетирувати?! І я собі ще дозволяю над цим жартувати. Ну не соромно тобі, Вікторія Сергіївна", – прокоментувала Булітко.

Вікторія Булітко травмувала ногу Сторіс

Вона також розповіла, що тепер самостійно не водить машину, щоб нога, як можна більше, перебувала в стані спокою.

Булітко показала, чим відрізняється травмована нога від здорової Сторіс

Булітко пожартувала над травмою Сторіс

Нога Булітко Сторіс

Як повідомляв OBOZREVATEL, членами журі в цьому році стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.

Нещодавно організатори оголосили імена всіх 14 учасників, які радуватимуть глядачів ефектними танцями на паркеті. Шоу стартує 25 серпня.

Про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні, і як вони змінилися в 2019 році, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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