Що подарувати на 14 лютого: Джеджула поділився із закоханими власним досвідом

Відомий актор і шоумен Андрій Джеджула порадив усім закоханим до Дня святого Валентина готувати сюрпризи своїми силами і менше уваги приділяти "матеріальним" подарункам.

У програмі "Гостре питання" на ObozTV Джеджула розповів, що найкраще подарувати на 14 лютого, і поділився власним досвідом.

На думку Джеджули, найкращий подарунок – це той, "до якого самостійно докладеш зусиль".

"Минулого року я зробив для коханої вечірку в стилі індійського кіно, – зізнався актор. – Ми одяглися в індійські сарі, вбрання (за допомогою фахівця, який повністю розбирається в стилістиці та дрес-коді індусів) і пішли в індійський ресторан... Це все було сюрпризом і сприйнято на "ура".

"Звісно, не варто забувати про квіти в цей день. Це дуже важливо, як і в будь-який інший", – додав він.

А ось матеріальні подарунки Джеджула назвав "другорядними".

"Від початку – це свято листівок, валентинок, на яких треба написати якісь побажання. Ось з цього треба розпочати", – порадив шоумен.

Крім того, Джеджула закликав не перетворювати День святого Валентина на "самовдоволене свято вшанування жіночої статі".

"Це не свято дівчат, а день усіх закоханих. Тобто і чоловіків, і жінок. Вони повинні робити ці сюрпризи один одному. Я вважаю, що дбати про це має не тільки чоловік, але і жінка. Це обов'язкова умова. Інакше знову виходить якесь самовдоволене свято вшанування жіночої статі. Це не так. Це день закоханих. день двох", – наголосив він.

Андрій Джеджула назвав найкращий подарунок на День святого Валентина facebook.com/andrey.djedjula.3

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