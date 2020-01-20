"Що й казати, шок...": в мережі з болем відреагували на загибель відомої українки в ДТП

19 січня на трасі Київ-Чоп загинула генеральний директор львівської клініки естетичної медицини "Genesis", близька подруга ведучої Ольги Фреймут Соломія Островська.

У мережі з болем відреагували на трагічну новину і висловили свої співчуття близьким Островської.

Соломія Островська instagram.com/solomiaostrovska

ДТП сталося близько 20:00 на 146 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Кам'янка Житомирського району. Автомобіль Островської зіткнувся з вантажівкою.

"Дуже приємна дівчина, важка втрата. Співчуття рідним і близьким", "Нестерпно втрачати молодих і талановитих. Співчуття рідним і близьким", "Шалено шкода. Слів немає, шок. Мої глибокі співчуття всім рідним і близьким", "Небесна дівчинко, скорботу не висловити", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Мінську помер співзасновник гурту "Ляпис Трубецкой" Руслан Владико, який був жорстоко побитий у червні 2019 року і після цього перебував у комі.

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