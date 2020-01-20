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20 січня • оновлено в 17:20
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"Що й казати, шок...": в мережі з болем відреагували на загибель відомої українки в ДТП

3.8т
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19 січня на трасі Київ-Чоп загинула генеральний директор львівської клініки естетичної медицини "Genesis", близька подруга ведучої Ольги Фреймут Соломія Островська.

У мережі з болем відреагували на трагічну новину і висловили свої співчуття близьким Островської.

Соломія Островська

Соломія Островська

instagram.com/solomiaostrovska

Новини
Загибель Соломії Островської в ДТП: з'явилося фото спотвореної машини подруги Фреймут

ДТП сталося близько 20:00 на 146 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Кам'янка Житомирського району. Автомобіль Островської зіткнувся з вантажівкою.

Livigno morning💙 #skitime #wintertime

Публікація від Solomia Ostrovska (@solomiaostrovska)

Livigno💙 #skitime

Публікація від Solomia Ostrovska (@solomiaostrovska)

"Дуже приємна дівчина, важка втрата. Співчуття рідним і близьким", "Нестерпно втрачати молодих і талановитих. Співчуття рідним і близьким", "Шалено шкода. Слів немає, шок. Мої глибокі співчуття всім рідним і близьким", "Небесна дівчинко, скорботу не висловити", - пишуть в мережі.

"Що й казати, шок...": в мережі з болем відреагували на загибель відомої українки в ДТП
"Що й казати, шок...": в мережі з болем відреагували на загибель відомої українки в ДТП
"Що й казати, шок...": в мережі з болем відреагували на загибель відомої українки в ДТП
"Що й казати, шок...": в мережі з болем відреагували на загибель відомої українки в ДТП

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Мінську помер співзасновник гурту "Ляпис Трубецкой" Руслан Владико, який був жорстоко побитий у червні 2019 року і після цього перебував у комі.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Марія Дідик
Особа
Ольга Фреймут
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