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21 травня • оновлено в 14:03
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"Ще в лікарні": Навка, яка вилікувалася від коронавірусу, розповіла про стан Пєскова

2.4т
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Дружина прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова фігуристка Тетяна Навка, яку разом з чоловіком госпіталізували з COVID-19 12 травня, розповіла, що поборола коронавірус.

Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot.

Дмитро Пєсков і Тетяна Навка

Дмитро Пєсков і Тетяна Навка

vokrug.tv

За її словами, зараз вона почуває себе добре.

"Все нормально – негативний тест. Так що все в порядку", – сказала Навка.

Дмитро Пєсков і Тетяна Навка

Дмитро Пєсков і Тетяна Навка

joinfo.ua

Крім того, Навка прокоментувала стан свого чоловіка. Як виявилося, Пєсков ще знаходиться в лікарні.

"Йде на поправку, але ще в лікарні", – сказала Тетяна.

Дмитро Пєсков і Тетяна Навка

Дмитро Пєсков і Тетяна Навка

bigmir.net

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, кого із знаменитостей Тетяна Навка й Дмитро Пєсков могли заразити коронавірусом.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Дмитро Пєсков Тетяна Навка
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 6227. Померли: 579.

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