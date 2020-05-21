"Ще в лікарні": Навка, яка вилікувалася від коронавірусу, розповіла про стан Пєскова

Дружина прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова фігуристка Тетяна Навка, яку разом з чоловіком госпіталізували з COVID-19 12 травня, розповіла, що поборола коронавірус.
Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot.
Дмитро Пєсков і Тетяна Навка
vokrug.tv
За її словами, зараз вона почуває себе добре.
"Все нормально – негативний тест. Так що все в порядку", – сказала Навка.
Дмитро Пєсков і Тетяна Навка
joinfo.ua
Крім того, Навка прокоментувала стан свого чоловіка. Як виявилося, Пєсков ще знаходиться в лікарні.
"Йде на поправку, але ще в лікарні", – сказала Тетяна.
Дмитро Пєсков і Тетяна Навка
bigmir.net
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, кого із знаменитостей Тетяна Навка й Дмитро Пєсков могли заразити коронавірусом.
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