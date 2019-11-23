"Ще один довбо**б!" Крутой і Басков влаштували бійку. Відео

Композитор Ігор Крутой та співак Микола Басков влаштували бійку прямо на підлозі.

Відповідний момент зафільмував на камеру російський артист Сергій Лазарев, який поділився роликом на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Крутой і Басков - бійка

"Наймиліший фінал ювілейного концерту Ігоря Крутого в Мінську! Учасники бійки: Ігор Крутой та Микола Басков. Шок! Свідки бійки: Філіп Кіркоров, Ірина Аллегрова, Ані Лорак та Жасмин", – пояснив Лазарєв.

Ігор Крутой та Микола Басков влаштували бійку Кадр з відео

Так, Крутой і Басков "каталися" на підлозі й голосно один на одного кричали. Через що саме стався цей інцидент, не розкривається. Можна почути тільки, як під жіночі крики Микола кричить, що подарує композитору ще одну якусь річ.

Коли Басков побачив, що Лазарєв знімає все це на відео, він прокричав, брудно вилаявшись: "Іди звідси, ще один довбо**б".

Увага! Відео містить нецензурну лексику! (18+)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на концерті Крутого виступала Пугачова. У мережі показали, як вона співала, через що шанувальники були здивовані, як у примадонни пропав з роками голос.

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