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23 листопада • оновлено в 11:10
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"Ще один довбо**б!" Крутой і Басков влаштували бійку. Відео

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Композитор Ігор Крутой та співак Микола Басков влаштували бійку прямо на підлозі.

Відповідний момент зафільмував на камеру російський артист Сергій Лазарев, який поділився роликом на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Крутой і Басков - бійка

Крутой і Басков - бійка

"Наймиліший фінал ювілейного концерту Ігоря Крутого в Мінську! Учасники бійки: Ігор Крутой та Микола Басков. Шок! Свідки бійки: Філіп Кіркоров, Ірина Аллегрова, Ані Лорак та Жасмин", – пояснив Лазарєв.

Ігор Крутой та Микола Басков влаштували бійку

Ігор Крутой та Микола Басков влаштували бійку

Кадр з відео

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Так, Крутой і Басков "каталися" на підлозі й голосно один на одного кричали. Через що саме стався цей інцидент, не розкривається. Можна почути тільки, як під жіночі крики Микола кричить, що подарує композитору ще одну якусь річ.

Коли Басков побачив, що Лазарєв знімає все це на відео, він прокричав, брудно вилаявшись: "Іди звідси, ще один довбо**б".

Увага! Відео містить нецензурну лексику! (18+)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на концерті Крутого виступала Пугачова. У мережі показали, як вона співала, через що шанувальники були здивовані, як у примадонни пропав з роками голос.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Микола Басков Ігор Крутий Сергій Лазарєв Філіп Кіркоров Ані Лорак Ірина Аллегрова Жасмін
Місце
Росія
Теги
бійка курйоз видео шоу-бизнес
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Какие артисты 3.14дараси-такая и страна расея!!!
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
:))) С.Ротару тоже хочет стать частью этой веселой и дружной тусовки. Видать на Вукраине совсем всё тухло. Примят ли её обратно в Русский Мир, посмотрим.
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