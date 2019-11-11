Щаслива і задоволена життям: в мережі з'явилися фото усміхненої Заворотнюк

Нові фото російської актриси, більш відомої за роллю в серіалі "Моя прекрасна няня", Анастасії Заворотнюк з'явилися в соціальних мережах.
Знімки були опубліковані в акаунті Instagram фігуристки Тетяни Навки. Спортсменка, до речі, є колегою чоловіка Заворотнюк Петра Чернишова, який днями вперше за довгий час вийшов у світ і здивував змученим виглядом.
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Шанувальників привели в замішання нові фото. Багато хто почав питати, чи це нові кадри? Однак Тетяна поспішила засмутити фанатів, повідомивши, що знімки були зроблені в минулий Новий рік.
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На фотографіях щаслива Заворотнюк позує разом з чоловіком і його колегами.
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Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Відзначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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