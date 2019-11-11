Головна Новини
11 листопада • оновлено в 08:07
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Щаслива і задоволена життям: в мережі з'явилися фото усміхненої Заворотнюк

2.9т Читати матеріал російською

Нові фото російської актриси, більш відомої за роллю в серіалі "Моя прекрасна няня", Анастасії Заворотнюк з'явилися в соціальних мережах.

Знімки були опубліковані в акаунті Instagram фігуристки Тетяни Навки. Спортсменка, до речі, є колегою чоловіка Заворотнюк Петра Чернишова, який днями вперше за довгий час вийшов у світ і здивував змученим виглядом.

Щаслива і задоволена життям: в мережі з'явилися фото усміхненої Заворотнюк

Інстаграм

Новини
Позитивні "новини": сім'я Заворотнюк зробила заяву

Шанувальників привели в замішання нові фото. Багато хто почав питати, чи це нові кадри? Однак Тетяна поспішила засмутити фанатів, повідомивши, що знімки були зроблені в минулий Новий рік.

Щаслива і задоволена життям: в мережі з'явилися фото усміхненої Заворотнюк

Інстаграм

На фотографіях щаслива Заворотнюк позує разом з чоловіком і його колегами.

Щаслива і задоволена життям: в мережі з'явилися фото усміхненої Заворотнюк

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel