Щаслива і задоволена життям: в мережі з'явилися фото усміхненої Заворотнюк

Нові фото російської актриси, більш відомої за роллю в серіалі "Моя прекрасна няня", Анастасії Заворотнюк з'явилися в соціальних мережах.

Знімки були опубліковані в акаунті Instagram фігуристки Тетяни Навки. Спортсменка, до речі, є колегою чоловіка Заворотнюк Петра Чернишова, який днями вперше за довгий час вийшов у світ і здивував змученим виглядом.

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Шанувальників привели в замішання нові фото. Багато хто почав питати, чи це нові кадри? Однак Тетяна поспішила засмутити фанатів, повідомивши, що знімки були зроблені в минулий Новий рік.

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На фотографіях щаслива Заворотнюк позує разом з чоловіком і його колегами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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