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"СБУ треба?" Відома російська актриса зібралася в Крим з гастролями

8.9тЧитати матеріал російською

Відома російська актриса Чулпан Хаматова зібралася з гастрольним туром в анексований Росією Крим.

Відповідний постер з анонсом сфотографували очевидці, а фото опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим в Twitter.

"Гастрольний список СБУ Чулпан треба?" – сказано в повідомленні, під яким моментально відповіли, що для неї знайдеться місце у базі злочинців "Миротворець".

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У коментарях припустили, що Хаматова татарка. "Вона ж татарка!" – "Мати росіянка, батько таджик, якщо що", "А хто це за Чушкан", – написали до мережі.

"СБУ треба?" Відома російська актриса зібралася в Крим з гастролями
"СБУ треба?" Відома російська актриса зібралася в Крим з гастролями
"СБУ треба?" Відома російська актриса зібралася в Крим з гастролями

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році Хаматова прийшла на програму "Вечірній Ургант" на федеральному россіяскому каналі з жовто-блакитному

вбранні. Через це почалися гоніння в мережі. Росіяни накинулися на актрису через підтримку України.

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Тема
анексія Криму
Особа
Чулпан Хаматова
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Ещё одна безмозглая курица спешит ублажить оккупантов Крыма!
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2
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Все рашки одинаковые - вата.
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3
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Чулпашка - скабейнутая какашка.
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4
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