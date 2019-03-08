"СБУ треба?" Відома російська актриса зібралася в Крим з гастролями

Відома російська актриса Чулпан Хаматова зібралася з гастрольним туром в анексований Росією Крим.

Відповідний постер з анонсом сфотографували очевидці, а фото опублікувала блогер RoksolanaToday&Крим в Twitter.

"Гастрольний список СБУ Чулпан треба?" – сказано в повідомленні, під яким моментально відповіли, що для неї знайдеться місце у базі злочинців "Миротворець".

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У коментарях припустили, що Хаматова татарка. "Вона ж татарка!" – "Мати росіянка, батько таджик, якщо що", "А хто це за Чушкан", – написали до мережі.

Гастрольний список СБУ

Чулпан НАДА? pic.twitter.com/8338UrRKyk - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 8 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році Хаматова прийшла на програму "Вечірній Ургант" на федеральному россіяскому каналі з жовто-блакитному

вбранні. Через це почалися гоніння в мережі. Росіяни накинулися на актрису через підтримку України.

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