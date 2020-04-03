Зірка Instagram Оксана Самойлова після заяви про розлучення з репером Джиганом вирішила закрити свій магазин з продажу дитячого та жіночого одягу.

Відповідна заява з'явилася 2 березня на офіційній сторінці магазину в Instagram.

Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Зокрема, в повідомленні йдеться, що магазин працює до 6 квітня:

"Ліквідація. Дорогі друзі. Магазин працює до понеділка! 06.04. На весь асортимент у нас знижка 50%".

Примітно, що магазин Самойлової був досить успішним. На його сторінці в Instagram було понад 600 тис підписників, тому новина про закриття стала для багатьох покупців несподіванкою.

"Здається, Оксана вирішила повністю почати нове життя", "Магазин зовсім закривається?", "Апокаліпсис", "Це розіграш?", – пишуть користувачі.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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