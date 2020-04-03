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3 квітня • оновлено в 08:45
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Самойлова раптово закрила бізнес після заяви про розлучення з Джиганом: подробиці

2.9т
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Зірка Instagram Оксана Самойлова після заяви про розлучення з репером Джиганом вирішила закрити свій магазин з продажу дитячого та жіночого одягу.

Відповідна заява з'явилася 2 березня на офіційній сторінці магазину в Instagram.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Зокрема, в повідомленні йдеться, що магазин працює до 6 квітня:

"Ліквідація. Дорогі друзі. Магазин працює до понеділка! 06.04. На весь асортимент у нас знижка 50%".

Примітно, що магазин Самойлової був досить успішним. На його сторінці в Instagram було понад 600 тис підписників, тому новина про закриття стала для багатьох покупців несподіванкою.

"Здається, Оксана вирішила повністю почати нове життя", "Магазин зовсім закривається?", "Апокаліпсис", "Це розіграш?", – пишуть користувачі.

"Це розіграш?" Самойлова здивувала несподіваною заявою після новини про розлучення
"Це розіграш?" Самойлова здивувала несподіваною заявою після новини про розлучення
"Це розіграш?" Самойлова здивувала несподіваною заявою після новини про розлучення
"Це розіграш?" Самойлова здивувала несподіваною заявою після новини про розлучення
Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

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Автор
Анна Міхно
Особи
Джиган Оксана Самойлова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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