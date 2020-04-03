Зірка Instagram Оксана Самойлова після заяви про розлучення з репером Джиганом вирішила закрити свій магазин з продажу дитячого та жіночого одягу.
Відповідна заява з'явилася 2 березня на офіційній сторінці магазину в Instagram.
Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Зокрема, в повідомленні йдеться, що магазин працює до 6 квітня:
"Ліквідація. Дорогі друзі. Магазин працює до понеділка! 06.04. На весь асортимент у нас знижка 50%".
Примітно, що магазин Самойлової був досить успішним. На його сторінці в Instagram було понад 600 тис підписників, тому новина про закриття стала для багатьох покупців несподіванкою.
"Здається, Оксана вирішила повністю почати нове життя", "Магазин зовсім закривається?", "Апокаліпсис", "Це розіграш?", – пишуть користувачі.
Джиган і Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив із дружиною та дітьми.
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