Самбурська знайшла розраду в обіймах зайнятого красеня

Відома російська актриса Настасья Самбурська показалася в обіймах привабливого ведучого Максима Привалова, який, судячи з усього, давно щасливий у відносинах.

32-річна артистка тільки днями скаржилася, що її покинув коханий, ім'я якого так і залишилося таємницею, в зв'язку з чим вона стала випивати і філософствувати про відносини.

7 лютого вона прийшла на ефір "Русского радио" з Юлією Баранівською і 36-річним Максимом Приваловим, після чого останній обійняв обох жінок на фото.

На своїй сторінці в Instagram Привалов назвав Настасію "красивою розумницею" та людиною з великої літери, побажав їй здійснення всіх драматичних і великих бажань.

У коментарях до фото сама Самбурська написала зі смайлом поцілунку: "Спасибі, ти хороший)".

Привалов відповів їй ємним і коротким: "Мур)".

Це обурило одну з фанаток ведучого, яка стала говорити актрисі веселитися з іншими, оскільки "Максим зайнятий і дівчина його ревнива".

З інших коментарів цього користувача стало ясно, що фанатка себе вважає королевою краси і розповідає про її "кохання" з Приваловим, - сам ведучий ігнорує це і закликає інших теж не під'юджувати неадекватну прихильницю.

Однак, раніше Привалов казав, що зустрів свою другу половину в травні 2007 року, і досі щасливий. Ім'я обраниці публіці не оголошується, але відомо, що його кохана теж людина творча і амбітна.

Оскільки саме велика зайнятість і відсутність часу один на одного є основною причиною розривів зіркових пар, Привалов зі своєю "терплячою і мудрою" половиною роблять все, щоб залишитися разом, - так він говорив в інтерв'ю в січні 2019 року.

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