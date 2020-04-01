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1 квітня • оновлено в 07:53
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Рудковська висловилася про розлучення Джигана й Самойлової

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Російська продюсерка Яна Рудковська прокоментувала новину про те, що зірка Instagram Оксана Самойлова й український репер Джиган розлучаються після 10 років шлюбу.

Так, про розлучення пари Рудковська висловилася на особистому Telegram-каналі.

Оксана Самойлова й Джиган

Оксана Самойлова й Джиган

Instagram @samoylovaoxana

Зокрема, спочатку продюсерка написала пост, в якому зізналася, що не вірить в розлучення подружжя. Тоді Яна була переконана, що це всього лише сценарій. Однак через кілька годин Рудковська змінила свою думку.

"Розмовляла щойно з Оксаною Самойловою, Денис хотів знімати реаліті, але, мабуть, його серйозні проблеми виявилися сильнішими його і всіх його планів! Я дуже сподіваюся, що все у нього буде добре і він впорається! Оксані сил і мужності в такий складний для неї час. Стала поважати її ще більше!", – пише Рудковська.

Яна Рудковська

Яна Рудковська

МК

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Джиган дивно відреагував на власне розлучення з Оксаною Самойловою.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Яна Рудковська Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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