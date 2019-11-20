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20 листопада • оновлено в 20:54
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Розвів, як кошеня! Московський "маг" кинув українську модель на тисячі євро

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Московський "маг", він же шахрай, тонко кинув італійську модель українського походження на гроші, пообіцявши позбавити її проблем.

Сама потерпіла Даша розповіла у відеозверненні про те, як це сталося, а ролик оприлюднив telegram-канал Mash (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Московський маг пообіцяв вигнати кішку з "Феррарі" моделі й взяв за це 3000 євро. Кішка залишилася на місці. Нічого не зрозуміли? Зараз пояснимо. 15 років тому Даша переїхала з України до Італії. Стала моделлю, придбала будинки і тачку з червоним скакуном на капоті. Але багаті теж плачуть: у дівчини були проблеми з чоловіком, і вона звернулася до "мага" Бориса Шабріна", – йдеться у повідомленні.

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"Маг" кинув українську модель на гроші

"Маг" кинув українську модель на гроші

Уточнюється, що шахрай провів так звану діагностику та оголосив, що справа в кішці, яка постійно лежить на капоті. За сеанс "екзорцизму" "маг" брав оплату частинами. Загальна сума склала три тисячі євро.

"Кішка нікуди не поділася, і моделька зрозуміла, що її кинули. Борис негайно заблокував Дашу, більше на зв'язок не виходив і більше не чаклував", – відзначили на каналі.

Раніше OBOZREVATEL розповів, які існують види махінацій у мережі, на які зазвичай ведуться прості користувачі.

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Автор
Дмитро Гриневич
Теги
модель шахраї
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Комментарии на сайте не модерированы
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Разве у моделей бывают проблемы с мужчинами? Какая-то неправильная модель.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Без лоха и жизнь плоха.Лохам удачи.
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Витовский Григорий
Витовский Григорий
Andria Viktor, ты посмотри где ты живешь и на чем ездишь и потом прикинь, что она бы сказала о тебе не лох на основании всего этого ;)
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Гоша Злой
Гоша Злой
мега новость!
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