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2 листопада • оновлено в 05:41
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Розрулив Потап: Кошовий розповів, як Стас Михайлов кричав матом на Зеленського

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Кілька років тому артист Стас Михайлов кричав матом на Володимира Зеленського та акторів студії "Квартал 95", поки в ситуацію не втрутився Олексій Потапенко (Потап).

Про цей випадок згадав "В гостях у Дмитра Гордона" лідер "Вечірнього кварталу", шоумен Євген Кошовий (щоб подивитися відео з Кошовим і пародію Зеленського на Михайлова, проскрольте до кінця сторінки).

Михайлов матюкався на Зеленського - розрулив Потап

Михайлов матюкався на Зеленського - розрулив Потап

"Досі не можу зрозуміти, що хотів від Вови Стас Михайлов, коли кричав на нього за лаштунками на дні народження одного з президентів (України). Загалом, багато було матюків. Він образився просто на пародію", – згадав Кошовий.

Пародія Зеленського на Михайлова

Пародія Зеленського на Михайлова

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Шоумен зазначив, що стояв тоді разом із іншими учасниками "Кварталу" і був шокований тим, що відбувається.

Зеленський пародіює Михайлова

Зеленський пародіює Михайлова

Кошовий згадав, як Михайлов матюкався на Зеленського

Кошовий згадав, як Михайлов матюкався на Зеленського

Кадр з відео

"Я просто стояв і слухав. Він кричав матом, і дружина його там... Ну, коротше, дивна у них сімейка! І потім я пам'ятаю, як Льоша Потапенко каже: "Зачепиш "Квартал", і я тобі вуха обірву". Ні фіга собі, чуєш, сам Потап заступився! Настюля (Настя Каменських. – Ред.) не бачила цього всього, слава Богу", – пожартував Кошовий.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців на Донбас, де мало відбутися розведення військ, і влаштував скандал. Інцидент потрапив на відео.

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Особи
Євген Кошовий Володимир Зеленський Стас Михайлов Олексій Потапенко (Потап) Дмитро Гордон
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес скандали курйоз Квартал 95
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