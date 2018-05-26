Розлютила пасажирів: Волочкова вляпалася в скандал в літаку

Російська балерина Анастасія Волочкова потрапила в скандал в літаку, прямуючи з Краснодара в Москву.
Пасажирів, які летіли разом з балериною, обурили порушення з боку Волочкової, повідомляє "Дни.ру".
Балерина вирішила прихопити з собою десятки величезних букетів, подарованих їй після виступу в Краснодарі.
За правилами цього авіаперевізника, в якості ручної поклажі понад норму пасажир може перевозити речі, якщо вони знаходяться при ньому: сумка об'ємом 40x25x20 см і букет квітів. Однак, балерина притягнула в салон лайнера цілий оберемок квітів, які були розміщені на сидіннях і багажних полицях.
Фото з літака поділилася сама Волочкова в Instagram. Букети вона назвала "головними пасажирами".
Прекрасні дари Краснодарського краю! 🙏🏻🌺 Мій директор Сергій нервово посміхається з черговою думкою, як це все багатство занести в самолет..😂 Але нам не вперше. Я жодного квіточки, подарованого мені ніколи не залишаю і дорожу.🌺🙏🏻 Більшу частину я як зазвичай, візьму на себя.👍🏼 Решта команда донесе. Перейдіть слайд.🧚♀️🌹 Я так люблю квіти !!!! Спасибі всім, хто мене ними обдаровує! 🙏🏻 А квіти від дітей-особлива нагорода! 🌺 Я така щаслива! Даруйте мені більше і частіше! 🌺🙏🏻 Я це заслужила, повірте .... # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # радість # танець # я #volochkova #russia #ballet #enjoy #love #instagood #me # літо # квіти
Ось так ми перевозимо квіти, даруємо мені в регіонах Россіі.🌺 Спасибі пасажирам, поступається місця на багажних полицях для таємного мого самого приємного вантажу! 🙏🏻🌺 Спасибі всім, хто був поруч зі мною в цьому турі по дорогому моєму серцю Краснодарському краю. Дорожу кожною квіткою, глядачем, учасником концертів і кожною посмішкою, подарованої мені. Ви чудові люди. І спасибі всім тим, хто допомагав на майданчиках! Від монтувальників до тих добрих людей з адміністрації, хто допомагав в орг питаннях! Давайте разом продовжувати робити добрі справи. Добро і щирість перемагають! 🙏🏻👍🏼🌺💃🏼🧚♀️ # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # радість # танець # я #volochkova #russia #ballet #enjoy #love #instagood #me # літо # квіти # краснодарскійкрай
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