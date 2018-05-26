Розлютила пасажирів: Волочкова вляпалася в скандал в літаку

Російська балерина Анастасія Волочкова потрапила в скандал в літаку, прямуючи з Краснодара в Москву.

Пасажирів, які летіли разом з балериною, обурили порушення з боку Волочкової, повідомляє "Дни.ру".

Балерина вирішила прихопити з собою десятки величезних букетів, подарованих їй після виступу в Краснодарі.

За правилами цього авіаперевізника, в якості ручної поклажі понад норму пасажир може перевозити речі, якщо вони знаходяться при ньому: сумка об'ємом 40x25x20 см і букет квітів. Однак, балерина притягнула в салон лайнера цілий оберемок квітів, які були розміщені на сидіннях і багажних полицях.

Фото з літака поділилася сама Волочкова в Instagram. Букети вона назвала "головними пасажирами".

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше оголена Волочкова розчарувала фанатів новим фото .