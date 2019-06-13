Розлучення української співачки поставило мережу на вуха: що трапилося

Шанувальники солістки українського гурту "НеАнгели" Слави Камінської масово обговорюють її розлучення з хірургом Едгаром, адже пара довгий час вважалася зразковою в світі шоубізу.

Багато хто підтримує саме артистку, а на її чоловіка в соцмережах накинулися з критикою за ініціативу розриву стосунків.

Камінська 12 червня опублікувала яскраву фотографію на своїй сторінці в Instagram. А в її коментарі було зрозуміло, що рішення про розлучення ухвалював саме чоловік.

Слава і Едгар Instagram @ babaslavka

"На цьому місці могла б бути чорно-біла фотографія, під нею сумна цитата, зі стратегічно завуальованим меседжем, спрямованим на цільову аудиторію. Але... Людина собаці друг, а зомбі зомбі зомбі", – написала вона з натяком на пост Едгара, в якому той просив не спекулювати на темі розлучення.

Слава Камінська у кульках Instagram@babaslavka

Слава і Едгар Камінські Instagram @ babaslavka

Шанувальники написали слова підтримки співачці, запевнивши, що її життя налагодиться і далі все буде тільки краще.

"Все буде добре! А всі, хто сумнівається, – йдіть до саду", "Красиві жінки мають бути щасливі. Бажаю тобі всього найбільш прекрасного", "Ти з усім впораєшся! І якщо хоча б на секундочку промайне думка, що потрібно було бути не такою, робити не так... маячня! Молюся за твій спокій та віру в краще", "Славо, тримайтеся, все владнається", – написали шанувальники.

Зате під постом Едгара виявилося багато критики. Він розповідав, що вдячний Славі, а розлучення – це їхня особиста справа. Також Камінський сказав, що збирається відкрити свою клініку. Користувачі заявили, що він мав думати не тоді, коли подавав на розлучення, а перед весіллям і народженням дітей.

"Ви – слабак, розчарована. Двічі думали, щоб подати на розлучення. Краще б ви двічі подумали, перш ніж робити пропозицію і двічі перед тим, як народжувати дітей. У будь-якому випадку ви травмуєте своїх дітей на все життя через свою слабкість", "Коли в одному чоловікові живе мамин синочок і нарцис, він ніколи не зможе зробити щасливою свою жінку", "Едгаре, та ви м**ак", "Дуже прикро, що розлучайтеся і виправдовуєтеся. Навіщо чоловікові взагалі писати про це пост. Слава мовчить, а ви що – не змогли?", "Думала, Ви, Едгаре, тільки як пластичний хірург поганий, але, мабуть, як людина теж. Чоловіки вимирають", – обурилися в мережі.

Нагадаємо, що 12 червня відбулося перше засідання суду щодо розлучення Камінської. Однак на нього прийшов лише адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання на 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. До суду, де вирішуватиметься питання про те, з ким залишаться діти, попросили не допускати журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави й Едгара з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання щодо розірвання шлюбу заплановане на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський. Однак пізніше на цей час було призначене інше слухання.

Незадовго до цього Камінська давала інтерв'ю і ділилася щасливими фотографіями. Шанувальники не повірили, що вона розлучається, тому що буквально за місяць до цього співачка показувала сімейний знімок.

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