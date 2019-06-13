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Розлучення української співачки поставило мережу на вуха: що трапилося

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Шанувальники солістки українського гурту "НеАнгели" Слави Камінської масово обговорюють її розлучення з хірургом Едгаром, адже пара довгий час вважалася зразковою в світі шоубізу.

Багато хто підтримує саме артистку, а на її чоловіка в соцмережах накинулися з критикою за ініціативу розриву стосунків.

Камінська 12 червня опублікувала яскраву фотографію на своїй сторінці в Instagram. А в її коментарі було зрозуміло, що рішення про розлучення ухвалював саме чоловік.

Слава і Едгар

Слава і Едгар

Instagram @ babaslavka

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"На цьому місці могла б бути чорно-біла фотографія, під нею сумна цитата, зі стратегічно завуальованим меседжем, спрямованим на цільову аудиторію. Але... Людина собаці друг, а зомбі зомбі зомбі", – написала вона з натяком на пост Едгара, в якому той просив не спекулювати на темі розлучення.

Слава Камінська у кульках

Слава Камінська у кульках

Instagram@babaslavka

Слава і Едгар Камінські

Слава і Едгар Камінські

Instagram @ babaslavka

Шанувальники написали слова підтримки співачці, запевнивши, що її життя налагодиться і далі все буде тільки краще.

"Все буде добре! А всі, хто сумнівається, – йдіть до саду", "Красиві жінки мають бути щасливі. Бажаю тобі всього найбільш прекрасного", "Ти з усім впораєшся! І якщо хоча б на секундочку промайне думка, що потрібно було бути не такою, робити не так... маячня! Молюся за твій спокій та віру в краще", "Славо, тримайтеся, все владнається", – написали шанувальники.

Розлучення української співачки поставило мережу на вуха: що трапилося

Розлучення української співачки поставило мережу на вуха: що трапилося

Розлучення української співачки поставило мережу на вуха: що трапилося

Зате під постом Едгара виявилося багато критики. Він розповідав, що вдячний Славі, а розлучення – це їхня особиста справа. Також Камінський сказав, що збирається відкрити свою клініку. Користувачі заявили, що він мав думати не тоді, коли подавав на розлучення, а перед весіллям і народженням дітей.

"Ви – слабак, розчарована. Двічі думали, щоб подати на розлучення. Краще б ви двічі подумали, перш ніж робити пропозицію і двічі перед тим, як народжувати дітей. У будь-якому випадку ви травмуєте своїх дітей на все життя через свою слабкість", "Коли в одному чоловікові живе мамин синочок і нарцис, він ніколи не зможе зробити щасливою свою жінку", "Едгаре, та ви м**ак", "Дуже прикро, що розлучайтеся і виправдовуєтеся. Навіщо чоловікові взагалі писати про це пост. Слава мовчить, а ви що – не змогли?", "Думала, Ви, Едгаре, тільки як пластичний хірург поганий, але, мабуть, як людина теж. Чоловіки вимирають", – обурилися в мережі.

Розлучення української співачки поставило мережу на вуха: що трапилося

Розлучення української співачки поставило мережу на вуха: що трапилося

Розлучення української співачки поставило мережу на вуха: що трапилося

Розлучення української співачки поставило мережу на вуха: що трапилося

Розлучення української співачки поставило мережу на вуха: що трапилося

Прочитав багато гнівних коментарів під попереднім постом. Відповідаю 👇 ⠀ Я не забув подякувати дружину, я просто не можу бути вдячний їй за щось окремо. Хто дивився мої інтерв'ю, відео, виступи на конференціях або читав мої пости, знає, як я ціную Славу. ⠀ Я вдячний їй за все. Коли ти живеш в шлюбі, в справжнього кохання, то все робиться від душі, від чистого серця і ти не чекаєш оди і хвали. Сімейні вчинки саме такі. ⠀ Я не роблю нічого спонтанно. Всі мої вчинки зважені і обдумані. ⠀ Перший раз я подав на розлучення в 2017 році. Через півроку, перед судовим процесом, дав собі другий шанс. Я завжди так роблю - даю другий шанс не іншій людині, співробітнику, другу чи знайомому, а саме себе, адже це моє рішення, мій вчинок і мій висновок. ⠀ Другий шанс - це час для аналізу першого рішення і виведення. Часовий проміжок, як правило, невеликий. У нашому випадку він тривав 2 роки - 2 роки аналізів, порівнянь, висновків. ⠀ Я прийняв рішення, і воно пов'язане тільки зі Славою, з низкою фактів і обставин. Ні з ким іншим. ⠀ Два роки ми перебували в невагомості. Тема відкриття клініки в нашій родині ніколи не була головною або навіть обговорюваної (тому, текст попереднього поста саме такий, яким ви його прочитали). ⠀ Істинну причину нашої ситуації знають і можуть зрозуміти тільки близькі люди. Їх не більше 20-ти чоловік. Вони непублічні і не коментують фотографії. Але саме їм відомо, чому так сталося і, повірте, у них немає питань. ⠀ Я прошу не спекулювати на темі нашої сім'ї. Вам буде складно зрозуміти, що сталося. Ви 100% не знаєте нас. Мені і самому до сих пір не віриться. ⠀ У що я вірю? У щастя своїх дітей і їхнє світле майбутнє. ⠀ Повага для мене - на першому місці. Поважайте і ви сім'ї інших людей. Перед тим як давати коментарі, підійдіть до свого коханій людині, обійміть його і скажіть, як сильно любите. А якщо його поруч немає, не давайте поради, як жити в стосунках.

Публікація від Edgar KAMINSKYI (@edgar_kaminskyi)

Нагадаємо, що 12 червня відбулося перше засідання суду щодо розлучення Камінської. Однак на нього прийшов лише адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання на 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. До суду, де вирішуватиметься питання про те, з ким залишаться діти, попросили не допускати журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави й Едгара з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання щодо розірвання шлюбу заплановане на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський. Однак пізніше на цей час було призначене інше слухання.

Незадовго до цього Камінська давала інтерв'ю і ділилася щасливими фотографіями. Шанувальники не повірили, що вона розлучається, тому що буквально за місяць до цього співачка показувала сімейний знімок.

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Особа
слава Камінська
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесрозлучення
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