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2 червня • оновлено в 15:41
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Розкрито подробиці розкішного життя Кайлі Дженнер: на що витратила гроші колишня мільярдерка

1.1т
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Кайлі Дженнер, яку видання Forbes позбавило статусу наймолодшою мільярдерки в світі, витратила понад 100 мільйонів доларів за останній рік на нерухомість і приватні літаки.

За інформацією видання, перед початком пандемії коронавірусу, до дня народження своєї дочки Сторми 22-річна мільйонерка придбала приватний літак Global Express Jet вартістю від 50 до 70 мільйонів доларів, пише Page Six.

Розкрито подробиці розкішного життя Кайлі Дженнер: на що витратила гроші колишня мільярдерка

instagram.com/kyliejenner

Крім того, за 36,5 мільйона доларів Дженнер купила маєток в Холмбі-Хіллз, Каліфорнія, а також ділянку землі поруч зі своїм будинком в Хідден-Хілс за 15 мільйонів доларів. На ньому знаменитість планує звести ще один будинок, дизайном якого займеться відомий архітектор Річард Ландрі.

Розкрито подробиці розкішного життя Кайлі Дженнер: на що витратила гроші колишня мільярдерка

instagram.com/kyliejenner

Вона також заплатила 3,25 мільйона доларів за землю в ексклюзивному клубі Медісон в Палм-Спрінгс.

Розкрито подробиці розкішного життя Кайлі Дженнер: на що витратила гроші колишня мільярдерка

instagram.com/kyliejenner

В цілому, за оцінками видання, за рік колишня мільярдерка витратила 130 мільйонів доларів.

Розкрито подробиці розкішного життя Кайлі Дженнер: на що витратила гроші колишня мільярдерка

instagram.com/kyliejenner

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кайлі Дженнер похвалилася спокусливими формами в крихітному купальнику.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Кайлі Дженнер
Місце
США
Тег
шоу-бизнес
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