Розкрито доходи Собчак і Богомолова

Російська телеведуча Ксенія Собчак минулого року заробила майже в десять разів більше, ніж її чоловік, режисер Костянтин Богомолов.

Це випливає з декларації про доходи та майно за 2019 рік, опублікованій на офіційному сайті московського Департаменту культури. Згідно з документом, дохід Собчак за минулий рік – 185,8 млн рублів. Крім того, зазначається, що у власності в телеведучої є житловий будинок, дві квартири та частка в третій, три земельних ділянки, п'ять нежитлових приміщень і по частці ще у двох.

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов (Instagram Ксенії Собчак)

Доходи Костянтина Богомолова вийшли майже в 10 разів меншими, ніж у його дружини – всього 19,1 млн рублів. Режисер має у власності одну квартиру і частку ще в одній. Машини у чоловіка немає. А ось Ксенія Собчак володіє автомобілем Bentley Continental.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Костянтин Богомолов показав фото своєї дружини, телеведучої Ксенії Собчак, на якому вона позувала оголеною по пояс.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!