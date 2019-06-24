Розкішне весілля Гросу у Венеції: з'явилися нові фото зірок на святі

У мережі з'явилися нові фото з розкішного весілля української співачки Аліни Гросу. Так, на святі були присутні Ірина Білик, Павло Зібров, Віталій Козловський і Катерина Осадча.

Весілля відбулося у Венеції. Знімками знаменитості поділилися на своїх сторінках в Instagram.

instagram.com/alina_grosu

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році шанувальники Аліни Гросу запідозрили, що вона збирається вийти заміж. Приводом стала фотографія у весільній сукні, яку співачка опублікувала в соцмережі.

Вперше свого обранця Гросу показала у вересні 2018 року, хоча до цього вони вже довго жили разом. У березні 2019 року Ірина Білик проговорилася, що весілля її хрещениці відбудеться у Венеції.

Нещодавно Гросу розповіла, як проходитиме урочистий захід.

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