"Розкішна": Сумська викликала фурор знімком у бікіні

Українська актриса і телеведуча Ольга Сумська вразила шанувальників архівним знімком.

На своїй сторінці в Instagram вона показала, як виглядала в бікіні багато років тому, викликавши ажіотаж серед шанувальників.

Ольга Сумська Фото: instagram / olgasumska

"Трохи спогадів. 1988 рік, Полтава, пляж біля Ворскли", – пояснила Сумська в описі до фотографії, на якій зображена струнка дівчина з гарною фігурою.

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Шанувальники написали, що виглядала актриса просто чудово, зазначивши, що з віком вона не дуже змінилася.

"Найкрасивіша", "Роксолана наша", "Бездоганна фігура, справжня модель", "Розкішна красуня", – відреагували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 серпня Ольга Сумська відзначила 53-й день народження. Як змінювалася актриса, можна переглянути за посиланням.

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