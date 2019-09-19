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19 вересня • оновлено в 23:17
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"Розкішна": Сумська викликала фурор знімком у бікіні

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Українська актриса і телеведуча Ольга Сумська вразила шанувальників архівним знімком.

На своїй сторінці в Instagram вона показала, як виглядала в бікіні багато років тому, викликавши ажіотаж серед шанувальників.

Ольга Сумська

Ольга Сумська

Фото: instagram / olgasumska

"Трохи спогадів. 1988 рік, Полтава, пляж біля Ворскли", – пояснила Сумська в описі до фотографії, на якій зображена струнка дівчина з гарною фігурою.

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Шанувальники написали, що виглядала актриса просто чудово, зазначивши, що з віком вона не дуже змінилася.

"Найкрасивіша", "Роксолана наша", "Бездоганна фігура, справжня модель", "Розкішна красуня", – відреагували в мережі.

"Розкішна": Сумська викликала фурор знімком у бікіні
"Розкішна": Сумська викликала фурор знімком у бікіні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 серпня Ольга Сумська відзначила 53-й день народження. Як змінювалася актриса, можна переглянути за посиланням.

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Особа
Ольга Сумська
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Краса
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Бобровский Виталий
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