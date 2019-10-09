Роздягнувся й вдарив менеджера: Елтон Джон зізнався у кокаїнових "подвигах"

Популярний британський співак Елтон Джон після вживання кокаїну з алкоголем роздягнувся перед камерою й вдарив свого менеджера.

У цьому він зізнався в своїх мемуарах, які протягом декількох днів публікувалися в західних ЗМІ уривками, передає Sky News.

За словами артиста, в наркотичному угарі він також відмовився йти зі сцени на концерті The Rolling Stones. А його апетити до заборонених речовин виділялися навіть на тлі решти богемної тусовки Лос-Анджелеса у 1970-х.

Елтон Джон розповів, як після чергової дози вдарив помічника instagram / eltonjohn

"Мій апетит був неймовірним – досить, щоб привернути увагу в колах, в яких я перебував. Враховуючи те, що я був рок-зіркою, проводячи багато часу в сімдесятих у Лос-Анджелесі, це був чималий подвиг", – зізнався Джон.

За словами співака, одного разу помічник розбудив його в готелі у Каннах і відвів до своєї кімнати, де раніше відбулися зйомки музичного відео на пісню Джона I'm Still Standing. Номер був розгромленим, що здивувало артиста. На його запитання, що ж там трапилося, помічник відповів: "Ви трапилися, Елтоне".

Елтон Джон на сцені instagram / eltonjohn

Уточнюється, що Джон вжив кілька доріжок кокаїну та випив пару коктейлів горілка-мартіні. Коли речовини подіяли, він відправився до кімнати помічника й зажадав увімкнути камеру. Артист повністю роздягнувся, а коли Джон Рід, колишній коханий музиканта, спробував зупинити те, що відбувалося, Елтон вдарив його по обличчю.

Також артист пригадав випадок із The Rolling Stones. Гурт запросив його виконати кілька пісень на їхньому концерті у Колорадо. Джон думав, що все йде добре, тому вирішив залишитися на сцені до кінця й підігравати їм на клавішах.

"Через кілька пісень до мого мозку нарешті дійшло, що вираз обличчя Кіта Річардса не особливо передає вдячність мені як музикантові", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, більш того, Елтон Джон в своїх мемуарах згадав, як ледь не помер в лікарні. Справа в тому. що у музиканта був рак простати, з яким він ліг на операцію. Але все пішло не так, як він очікував. Лікарі виявили у нього серйозну інфекцію. що ледь не згубило життя артиста.

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