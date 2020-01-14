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14 січня • оновлено в 02:51
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Роздяглася до трусів та розсунула ноги: голлівудська актриса показала вульгарне відео

1.3т
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Популярна голлівудська актриса Кейт Бекінсейл поділилася з шанувальниками вульгарним відео.

Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позувала в одних лише трусах та топі, розсунувши ноги. Зазначимо, що в цей час Кейт робили укладку та макіяж ніг. А сама актриса гладила кота (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Кейт Бекінсейл

Кейт Бекінсейл

Фото: instagram/katebeckinsale

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Думка шанувальників щодо публікації зірки розділилися. Одні написали, що Кейт занадто гаряча і вони б хотіли опинитися на місці кота. А інші, що не можуть на це дивитися.

Роздяглася до трусів та розсунула ноги: голлівудська актриса показала вульгарне відео
Роздяглася до трусів та розсунула ноги: голлівудська актриса показала вульгарне відео
Роздяглася до трусів та розсунула ноги: голлівудська актриса показала вульгарне відео
Роздяглася до трусів та розсунула ноги: голлівудська актриса показала вульгарне відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Світлана Лобода спантеличила шанувальників зовнішнім виглядом. Артистка оприлюднила в Instagram нову фотографію, на якій позувала з розсунутими голими ногами.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
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