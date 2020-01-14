Роздяглася до трусів та розсунула ноги: голлівудська актриса показала вульгарне відео

Популярна голлівудська актриса Кейт Бекінсейл поділилася з шанувальниками вульгарним відео.

Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позувала в одних лише трусах та топі, розсунувши ноги. Зазначимо, що в цей час Кейт робили укладку та макіяж ніг. А сама актриса гладила кота (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Кейт Бекінсейл Фото: instagram/katebeckinsale

Думка шанувальників щодо публікації зірки розділилися. Одні написали, що Кейт занадто гаряча і вони б хотіли опинитися на місці кота. А інші, що не можуть на це дивитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Світлана Лобода спантеличила шанувальників зовнішнім виглядом. Артистка оприлюднила в Instagram нову фотографію, на якій позувала з розсунутими голими ногами.

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