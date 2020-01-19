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19 січня • оновлено в 13:54
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Ротару після чуток про страшну хворобу дала жару на комбінаті

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Після галасу навколо можливої серйозної хвороби Софії Ротару співачка виступила в Запорізькій області.

Артистка заспівала для дніпрорудненців на честь 50-річчя Запорізького залізо-рудного комбінату.

Святкування пройшло 17 січня. В цей день на комбінаті відбулося нагородження десятки кращих працівників.

На ювілеї крім Ротару і Віктора Романченка побували головні акціонери ЗЗРК і навіть посол Словацької Республіки в Україні пан Марек Шафін.

Ротару запалила публіку енергійним виступом на сцені.

Крім того, в Інстаграм з'явилися фото з заходу. Дивлячись на них можна з упевненістю сказати, що в свої 72 роки Софія Ротару виглядає прекрасно, вона сповнена енергії і здоров'я. На знімках без фотошопу і фільтрів легендарна співачка сяє:

Ротару після чуток про страшну хворобу дала жару на комбінаті
Ротару після чуток про страшну хворобу дала жару на комбінаті
Ротару після чуток про страшну хворобу дала жару на комбінаті
Ротару після чуток про страшну хворобу дала жару на комбінаті

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі поповзли чутки про те, що Софія Ротару нібито проходить курс хіміотерапії.

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