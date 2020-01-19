Ротару після чуток про страшну хворобу дала жару на комбінаті

Після галасу навколо можливої серйозної хвороби Софії Ротару співачка виступила в Запорізькій області.

Артистка заспівала для дніпрорудненців на честь 50-річчя Запорізького залізо-рудного комбінату.

Святкування пройшло 17 січня. В цей день на комбінаті відбулося нагородження десятки кращих працівників.

На ювілеї крім Ротару і Віктора Романченка побували головні акціонери ЗЗРК і навіть посол Словацької Республіки в Україні пан Марек Шафін.

Ротару запалила публіку енергійним виступом на сцені.

Крім того, в Інстаграм з'явилися фото з заходу. Дивлячись на них можна з упевненістю сказати, що в свої 72 роки Софія Ротару виглядає прекрасно, вона сповнена енергії і здоров'я. На знімках без фотошопу і фільтрів легендарна співачка сяє:

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі поповзли чутки про те, що Софія Ротару нібито проходить курс хіміотерапії.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!