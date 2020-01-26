Ротару опинилася у компанії ворога України Харатьяна

Співачка Софія Ротару засвітилася з Дмитром Харатьяном, який внесений до списку російських діячів культури, що створюють загрозу національній безпеці України.
Спільне з Ротару і Харатьяном фото опублікувала в Інстаграм дружина актора Марина Майко.
"Тепер можна і фото викласти. Розкішна Софія Михайлівна. Спасибі за честь і задоволення попрацювати разом!", - написала дружина Дмитра Харатьяна.
Софія Ротару та Дмитро Харатьян
Судячи з хештегом, мова про те, що актор Дмитро Харатьян і співачка Софія Ротару разом працювали над новорічними програмами для російського ТБ.
Нагадаємо, Дмитро Харатьян у квітні 2014 року був одним з ведучих телевізійного пропагандистського проекту "Острів Крим" на російському "Першому каналі".
11 березня 2014 року його підписав звернення діячів культури РФ на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна по Україні і Криму.
У липні 2015 року за підтримку окупації українських територій і ведення концерту "Ми разом" був включений Україною до переліку російських діячів культури, що створюють загрозу національній безпеці країни. Згодом оголошений персоною нон грата на території України.
Також артист занесений у базу "Миротворця" з таким формулюванням: "Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації анексії АР Крим. Незаконна комерційна діяльність в анексованому Криму".
Як писав OBOZREVATEL раніше, сестра Софії Ротару показала її фото з майбутнього.
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