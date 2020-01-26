Ротару опинилася у компанії ворога України Харатьяна

Співачка Софія Ротару засвітилася з Дмитром Харатьяном, який внесений до списку російських діячів культури, що створюють загрозу національній безпеці України.

Спільне з Ротару і Харатьяном фото опублікувала в Інстаграм дружина актора Марина Майко.

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"Тепер можна і фото викласти. Розкішна Софія Михайлівна. Спасибі за честь і задоволення попрацювати разом!", - написала дружина Дмитра Харатьяна.

Софія Ротару та Дмитро Харатьян

Судячи з хештегом, мова про те, що актор Дмитро Харатьян і співачка Софія Ротару разом працювали над новорічними програмами для російського ТБ.

Нагадаємо, Дмитро Харатьян у квітні 2014 року був одним з ведучих телевізійного пропагандистського проекту "Острів Крим" на російському "Першому каналі".

11 березня 2014 року його підписав звернення діячів культури РФ на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна по Україні і Криму.

У липні 2015 року за підтримку окупації українських територій і ведення концерту "Ми разом" був включений Україною до переліку російських діячів культури, що створюють загрозу національній безпеці країни. Згодом оголошений персоною нон грата на території України.

Також артист занесений у базу "Миротворця" з таким формулюванням: "Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Участь в пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України. Участь у спробах легалізації анексії АР Крим. Незаконна комерційна діяльність в анексованому Криму".

Як писав OBOZREVATEL раніше, сестра Софії Ротару показала її фото з майбутнього.

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