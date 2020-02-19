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19 лютого • оновлено в 17:04
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Росіянки знялися в порнокліпі Ліндеманна: дівчат зацькували у мережі

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Скандальний рок-артист, лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн зняв порнокліп на пісню Till the End, в якому взяли участь росіянки. Незабаром в мережі оприлюднили їхні сторінки в соцмережах, почалося цькування дівчат.

Зокрема, росіянки були змушені видалити свої акаунти. Інформацію про героїнь скандального відео оприлюднив Тelegram-каналів "Двач".

Після публікації кліпу на пісню Till the end на одному з порносайтів, канал оприлюднив посилання на акаунти в соціальних мережах російських дівчат, які брали участь в зйомках.

Тілль Ліндеманн

Тілль Ліндеманн

Mediasole.ru

"Тим часом Тілль Ліндеманн, фронтмен і вокаліст таких гуртів, як Rammstein і Lindemann, зняв ще один сайд-проект під назвою NA CH*I. Але найцікавіше полягає в тому, що кліп для першого треку був знятий в Пітері, в жанрі хоррор-порно, а знялися в ньому, як завжди, наші російські "Наташки", – написали автори спільноти.

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У самому кліпі група оголених дівчат, одягнених в білі маски, в різних позах займаються сексом одна з одною і з Ліндеманном, який час від часу з'являється з білим від пудри обличчям, в номерах розкішного готелю.

Росіянки знялися в порнокліп Ліндеманна: почалося цькування

Кадр з відео

Як розповіла "Експрес-газеті" одна з героїнь відео, яка побажала зберегти анонімність, актриси зазнали жорстокої цькування з боку онлайн-організації "Мужское государство" і інших спільнот.

"Зйомки проходили в Росії, ось звідки там стільки російських дівчат. Але були також німкені, француженки, бельгійки. Мене запросила знайома з самарської музичної тусовки. Було дуже цікаво, мене Тілль возив як жертву на візку. Ні про яку порнографію я не чула , нічого такого мені не пропонували", – пояснила дівчина.

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Вона також підкреслила, що в самих сексуальних сценах брали участь близько п'яти дівчат, в той час як масовому цькуванню піддалися кілька десятків людей.

"Розсилають всяку гидоту по мережі про мене друзям, батькам. Це пусте, мені плювати, я нічого такого не робила. Але ж тепер опубліковано мою адресу та адресу моїх подруг. Що хворим людям прийде в головуніхто не знає. Мені дуже страшно", – підкреслила росіянка.

Дивіться тизер скандального кліпу Till the End (18+)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібна ситуація склалася навколо кліпу на пісню "Рlatz eins" гурту Lindemann, де також знімалися росіянки. У самому кліпі Тілль Ліндеманн з'явився в ролі злочинця, який викрадає молодих дівчат і замикає їх у підвалі. Сексуальні сцени в цензурованій версії кліпу були приховані при монтажі, проте в мережі був також опублікований і повний варіант відеоролика.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Єва Романова
Особа
Тілль Ліндеманн
Тег
шоу-бизнес
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Гоша Злой
Гоша Злой
а чего зазнобу свою губастую лободу не снял в том клипе? ей там самое место
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Кон.чанный народ эти болотные. Везде свой хоботальник сунут. Сами по нос в го.вне, но всеравно тычут в стороны и указывают как кому жить. Мерзкие, отвратительные твари. Очень жаль что так совпало, что много ресурсов на их землях. Сейчас бы вымерли от рукожопости. Хотя это и так неизбежно.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Русские анфиски в этом деле непроивзойденные!)))
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