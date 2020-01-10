"Росія ще при Єльцині хотіла Крим": 5 рішень Леоніда Кравчука, які вплинули на історію України

10 січня першому президенту України Леоніду Кравчуку виповнюється 86 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL згадує про п'ять його рішень, які найсильніше вплинули на історію України.

Проголошення Незалежності України

У серпні 1991 року СРСР тріщав по швах. Всім було зрозуміло, що політичний устрій колишнім вже не буде. Однак багато хто (в тому числі у залі засідань Ради) вважали, що виходити зі складу СРСР не потрібно, достатньо виторгувати у центру більше преференцій.

В результаті 346 депутатів проголосувало за. І в цьому була велика заслуга Кравчука, який витратив тижні на переговори з різними групами впливу.

Підписання договору в Біловезькій пущі, поховала СРСР

Крапку в житті тоталітарної держави поставили Біловезькі угоди, підписані Кравчуком вже в ранзі обраного президента України.

Він, перший президент Білорусі Станіслав Шушкевич і лідер нової Росії Борис Єльцин зібралися в лісі, щоб вирішити ряд економічних питань. А в підсумку дійшли до підписання договору, який закрив важку сторінку в історії України.

При цьому питання про Крим піднімався вже тоді.

"Філософія анексії Криму до Росії існувала ще за Єльцина. Тільки не висувалися конкретні дії, і конкретні кроки. Я мав особисті бесіди з Борисом Миколайовичем ще в Біловезькій пущі, і там ставилося питання про Крим", – розповів Кравчук в ефірі "Шустер live" .

Рішення відмовитися від ядерної зброї

10 січня 1994 року Україна відмовилася від ядерної зброї, а в кінці року вже новий президент Леонід Кучма підписав сумнозвісний Будапештський меморандум, який повинен був гарантувати нашу безпеку від усіх країн-підписантів, включаючи Росію.

В результаті ніякої безпеки ми не отримали, за що Кравчуку досі нарікають. Також в інформпросторі періодично виникають розмови на тему: "А якби в України була ядерна зброя?" Відповіді на це питання ми не дізнаємося, але сам Кравчук вважає, що зберегти зброю такої потуги нам би не дозволили.

"Деякі тут думають, що Україна б просто злякалися. Та ми б нагадували мавпу, яка тримає в руках гранату. Не можна так примітивно і не маючи відповідної кваліфікації говорити про таку справу, як ядерна зброя. Подивіться, що відбувається навколо Північної Кореї зараз. Точно так само, а може і гірше, все б складалося для України ", - говорив Кравчук в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Рішення підтримати Філарета в створенні УПЦ КП

Історія з Томосом почалася для України багато років тому, коли митрополит РПЦ Філарет оголосив про створення автономної УПЦ КП. Таке рішення жахливо розлютило керівників РПЦ, але держава в особі Кравчука підтримала Філарета. Так нова церква прижилася, зміцніла і з часом почала витісняти російських "братів".

Згода на участь в дострокових президентських виборах і як результат поразки Кучмі

У червні 1993 року на Донбасі стався масштабний страйк шахтарів, до якого приєдналися робітники і з інших підприємств. Основна причина - борги по зарплатах і дике зростання цін.

В результаті вимоги шахтарів задовольнили, зарплати підняли, а на червень наступного року призначили позачергові вибори президента України, які Кравчук очікувано програв Леоніду Кучмі. Ну, а що було далі ви і самі пам'ятаєте.

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