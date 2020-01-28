Російський артист після гастролей в ОРДЛО тепло заспівав про Україну

Відомий російський пародист Олександр Пєсков, який раніше відзначився гастролями в окупованому Луганську, раптом тепло заспівав про Україну.

Олександр Пєсков

На сторінці шоу Пєскова в Інстаграм опублікували свіжий виступ артиста: він співає пісню Вєрки Сердючки "Гуляночка" зі словами "Ще не вмерла Україна".

На підтанцьовці у Пєскова – дівчата в українських національних костюмах.

"Просто, без зайвих слів... Миру і добра всьому українському народу! І якомога швидше!", - йдеться у підписі до відео.

Раніше Олександр Пєсков порушив правила перетину державного кордону України та виступав для одного з телеканалів місцевих бойовиків в ОРДЛО. Отримав подяку від окупаційної влади за внесок "в культурне життя луганської народної республіки".

Через порушення українського законодавства Пєскова внесли в базу сайту "Миротворець".

Олександр Пєсков

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!