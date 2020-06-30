Російський актор випав з 11 поверху в Москві: він помер від отриманих травм

Російський актор і хореограф, близький друг артиста Олександра Ревви Максим Парфьонов випав з вікна власної квартири на 11 поверсі. Від отриманих травм 40-річний чоловік помер на місці події.

Інцидент трапився в спальному районі східної частини Москві. Падіння Парфьонова побачив випадковий перехожий. Очевидець викликав швидку допомогу на місце трагедії, лікарі констатували смерть, пише "Комсомольская правда".

"Медики констатували смерть 40-річного артиста. Причиною послужили травми, отримані в результаті падіння з 11 поверху житлового будинку. Поліцейські з'ясували, що Максим випав з вікна своєї квартири", – розповіло виданню джерело в правоохоронних органах.

Максим Парфьонов був другом Олександра Ревва Instagram Максима Парфьонова

Поліція проводить перевірку за фактом інциденту. Про можливі причини падіння поки невідомо, правоохоронці припускають версію, що актор покінчив життя самогубством.

Відзначимо, Максим Парфьонов був солістом балету Державного академічного ансамблю народного танцю РФ, працював хореографом і режисером-постановником на балетмейстерському факультеті ГІТІСу. Також він викладав сучасні танці в Московській державній академії хореографії при Большому театрі.

Брав участь в російсько-американському проекті з культурного обміну "Герої казок Walt Disney в Росії", де виконав роль принца. За свою кар'єру виконав десятки ролей в театрі, рекламі і кіно. Знімався в серіалі "Інтуїція".

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