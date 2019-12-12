Російські зірки захопилися співаком-багатієм з Азербайджану: хто він такий

12 грудня свій День народження святкує Емін Агаларов – російський бізнесмен і співак. Йому виповнилося 40 років. Багато зірок з РФ вже висловили йому свої поздоровлення і теплі слова.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, хто такий Емін і чому до нього прикута така кількість уваги.

instagram.com/eminofficial

Емін Агаларов – російський бізнесмен і співак, азербайджанець за національністю. Перший віце-президент групи компаній Crocus Group, власник ресторанів, торгово-розважальних майданчиків. Очолює такі проекти, як телеканали "ЖАРА", "Твій дім", Crocus TV, радіо "ЖАРА FM", журнал Timeto Eat. Разом з Бахтіяром Алієвим (Bahh Tee) володіє музичним лейблом Zhara Music.

instagram.com/eminofficial

Свою творчу діяльність Агаларов почав в 2006 році, коли випустив альбом "Still". Він не став єдиним і незабаром в дискографії артиста з'явилися ще три диска: "Incredible", "Obsession" і "Devotion".

instagram.com/eminofficial

У 2011 році Emin з ініціативи режисера Девіда Лінча був номінований на премію "Греммі" як "Відкриття року".

instagram.com/eminofficial

У 2013 році Емін Агаларов презентував дебютний російськомовний альбом під назвою "На краю". У 2015 році Музикаєв презентував одразу два нових альбоми – "More Amor" і "8 в падении".

Артист подружився з багатьма зірками російського шоу-бізнесу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, користувачі приписали українській співачці Ані Лорак новий роман з популярним артистом Emin (Еміном Агаларовим). Приводом для чергових чуток навколо артистки стала їхнє спільне фото, на якому зірки ніжно тримаються за руки.

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