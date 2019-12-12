Російські зірки захопилися співаком-багатієм з Азербайджану: хто він такий

12 грудня свій День народження святкує Емін Агаларов – російський бізнесмен і співак. Йому виповнилося 40 років. Багато зірок з РФ вже висловили йому свої поздоровлення і теплі слова.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, хто такий Емін і чому до нього прикута така кількість уваги.
instagram.com/eminofficial
Емін Агаларов – російський бізнесмен і співак, азербайджанець за національністю. Перший віце-президент групи компаній Crocus Group, власник ресторанів, торгово-розважальних майданчиків. Очолює такі проекти, як телеканали "ЖАРА", "Твій дім", Crocus TV, радіо "ЖАРА FM", журнал Timeto Eat. Разом з Бахтіяром Алієвим (Bahh Tee) володіє музичним лейблом Zhara Music.
instagram.com/eminofficial
Свою творчу діяльність Агаларов почав в 2006 році, коли випустив альбом "Still". Він не став єдиним і незабаром в дискографії артиста з'явилися ще три диска: "Incredible", "Obsession" і "Devotion".
instagram.com/eminofficial
У 2011 році Emin з ініціативи режисера Девіда Лінча був номінований на премію "Греммі" як "Відкриття року".
instagram.com/eminofficial
У 2013 році Емін Агаларов презентував дебютний російськомовний альбом під назвою "На краю". У 2015 році Музикаєв презентував одразу два нових альбоми – "More Amor" і "8 в падении".
Артист подружився з багатьма зірками російського шоу-бізнесу.
Емін, з ювілеєм тебе! Це вік, коли ти реально усвідомлюєш, що твій вклад в музичний світ не марний, він потрібен не тільки тобі, але і шоу-бізнесу. Рухайся вперед, зміцнюй позиції і залишайся на хвилі позитиву! Нехай твої проекти підкорюють Олімп. Нехай "Жара" зігріває всіх, а найсміливіші ідеї реалізовуються. Нехай буде успішний шлях на всіх життєвих дорогах! Ти ж людина - рух! Людина - подолання! З днем народження, @eminofficial!
Дорогий Емін @eminofficial, з Ювілеєм! Бажаю примножувати все твої вражаючі досягнення! Нехай зміни будуть тільки на краще, новини радісними, а друзі справжніми. Здоров'я і благополуччя тобі і твоїм близьким, процвітання жаркого бізнесу і творчої феєрії! Будь щасливий і любимо! І найтепліші побажання твоїм прекрасним батькам і родині 💥🎂🥂💐
Емінчік, дорогий, з Днем народження! @eminofficial Ти дивовижний, у тебе стільки позитивних якостей, що навіть в нашому складному, часто злісному світі, тебе все без винятку люблять і поважають. Ти став незамінним, ти потрібен людям, перш за все, тому, що ти ПРЕКРАСНИЙ ЛЮДИНА. Спасибі тобі за дружбу і партнерство. Успіхів всім твоїм проектам і, звичайно, нашому @nosecretbyvaleriya Хай живе Емін! 🎆 🤗🎁😘🌹❤️ # емінагаларов # ювілей # деньнародженнєвий #valeria #Valeriya # валерія
З Днем народження дорогий! @eminofficial Будь здоровий і щасливий! Ти зміг зібрати навколо себе величезну кількість самих різних людей з різних напрямків і все до тебе ставляться з любов'ю і повагою! Залишайся таким же мудрим, доступною людиною. З такими на нашій планеті дефіцит. 💪🏼🎂🍰 # емін #emin #crocus #eminem #crocuscityhall #nosecretbyvaleriya #crocusfitness #zhara #zharamusic
Як раніше писав OBOZREVATEL, користувачі приписали українській співачці Ані Лорак новий роман з популярним артистом Emin (Еміном Агаларовим). Приводом для чергових чуток навколо артистки стала їхнє спільне фото, на якому зірки ніжно тримаються за руки.
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