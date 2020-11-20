Російська ведуча Висоцька показала розкішний заміський будинок. Фото

Російська телеведуча Юлія Висоцька показала інтер'єр заміського особняка, в якому живе зі своїм чоловіком, режисером Андрієм Кончаловським і двома дітьми.

Так, знімками артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Сім'я проживає в елітному районі Підмосков'я – Рубльовці, повідомила "Комсомольська правда".

Садиба артистів розташована на Ніколиній горі. По сусідству з ними живе відомий російський режисер Микита Михалков.

Будинок-терем складений з каліброваної сосни. Як зізналася Висоцька, кілька років тому вони перебудували фамільний маєток – з двоповерхового будинок перетворився в чотириповерховий. Раніше в котеджі проживали батьки Кончаловського.

"Ми добудували один поверх і вирили напівпідвал. Так що мамин будинок, який вона побудувала для себе в 50-х, ніби "вписався" в більший – великий будинок його "обійняв", – поділився чоловік Висоцької.

За словами артистів, на місці маленької кухні тепер розташована ванна, веранду замінили зимовим садом. У старій частині особняка розмістили спальню, кабінет і спортивний зал. Просторий хол з вікнами на всю стіну і різьбленими колонами, а також величезна бібліотека – улюблені місця Юлії Висоцької.

Цокольний поверх прибудови відвели під велику кухню. Саме там проходять зйомки кулінарної передачі "Їмо вдома". Інтер'єром Юлія займалася сама. Так, наприклад, розписи на фасадах буфету і гарнітур в стилі прованс були виготовлені на замовлення за її ескізами. У будинку багато антикварних меблів і елементів декору, зокрема – раритетні вази і трьохсотлітні стільці.

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